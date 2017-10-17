Кравец гордится своими страшными побоями

Попадающая в постоянные переделки красавица дала интервью Dni.Ru. И пролила свет на многие события в своей жизни.

Имя Алены Кравец сегодня у всех на устах – то ее бьет муж, то охранник, то ребенка отбирают, то с певицей Катей Семеновой она сцепится, то похвастается расшитым жемчугом нижним бельем. Словом, во всех смыслах выдающаяся особа, которую приглашают на различные ток-шоу и светские мероприятия.

Была она и на презентации клипа Анны Калашниковой "Без макияжа". Поздравить начинающую певицу пришли самые скандальные персоны шоу-бизнеса: брошенная старым мужем Анна Грачевская, вступившая в случайную связь со знаменитым певцом и родившая от него Ольга Казаченко... Однако Кравец в платье невесты затмила всех. Корреспондент Dni.Ru поспешил поцеловать ручку несколько раз избитой звезде.

"Вся страна следит за перипетиями в Вашей личной жизни. Она на самом деле такая насыщенная или Вы эти истории сочиняете ради шумихи и пиара?" – прямо спросил он у Алены. "Что Вы! Разве можно такими вещами шутить? – надула губы собеседница. – Нет, и об избиениях, и о дочке – все правда".

Кравец призналась, что раскруткой занимается сама: "Меня уже все знают как звезду, поэтому приглашают на светские мероприятия, звонят с просьбой дать комментарий по тому или иному вопросу. Стоит мне что-то где-то промурлыкать, это тут же становится сенсацией".

Публикация от Алена Кравец (@kravetsalena) Окт 13 2017 в 2:15 PDT

Алену не обижает скандальная слава. "Мне очень помогает вся эта шумиха, потому что у меня есть бизнес, и в нем надо громко заявлять о себе. Пусть пишут, что я "дважды избитая" – мне это только на руку. Я даже горжусь своими страшными побоями, вернее тем, что такое внимание общественности к ним".

Публикация от Алена Кравец (@kravetsalena) Авг 28 2017 в 9:17 PDT

Никто точно не знает, чем и как зарабатывает деньги Кравец, поэтому пришлось поинтересоваться родом ее занятий. "Прежде всего я любимая женщина, любящая мама, публичная личность, селебрити, светская львица, – улыбнулась Алена. – А потом уже все остальное – певица, актриса, модель".