Народ возмутился из-за нового "Евровидения"

Общественность отреагировала на главную музыкальную новость – в Португалии в "Евровидении" примет участие и Россия. Народ с возмущением высказал свое мнение, что нашей стране там делать нечего.

В 2018 году Международный музыкальный конкурс "Евровидение" пройдет в Португалии. В столице страны Лиссабоне фестиваль отметит 63-ю годовщину. Два полуфинала и финал состоятся 8, 10 и 12 мая соответственно, передают СМИ. Уже известно, что среди 42 государств-участниц заявлена и Россия. Интересно, что в пресс-релизе конкурса указывалось, что наша страна "возвращается после годичного отсутствия".

Общественность довольно жестко высказалась относительно предстоящего мероприятия. Комментаторы с возмущением заявили, что России не следует участвовать в "Евровидении". "Опять в это дерьмо.... Тошнит уже от этого евровидения... Не нужно оно нам. Позорище, а не конкурс", "Можно бы было уважать нашу страну за отказ выступать в этом шабаше, но нет мы обратно туда лезем .Когда наконец мы уважать себя научимся ?", "После группы "ABBA" Евровидение – сплошной отстой!", "Конечно поедем. Рожу только от плевка вытрем и поедем да еще и деньги заплатим им на следующий У нас таких хватает любителей Соплями умываться", "А сколько было крику, что мы больше никогда не поедем на этот "конкурс чуждых нам ценностей". Оказывается, снова будем участвовать? И, если не займем первого места, как всегда, разоремся о том, что кругом враги? Уж лучше бы обходились без Евровидения. чем слышать по ТВ, и читать в прессе весь этот негатив", – высказались пользователи Сети.

Отметим, что в этом году "Евровидение" будет транслировать Первый канал (хотя по очереди должен был канал "Россия 1"). Напомним, в этом году конкурс "Евровидение" прошел в Киеве. Победителем стал представитель Португалии Салвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois, которая набрала рекордное количество баллов – 758. Представительница России Юлия Самойлова не смогла выступить из-за запрета на въезд в Украину из-за посещения Крыма. В знак протеста Первый канал отказался от трансляции шоу.