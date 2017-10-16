Лондон отмоет Украину от позора "Евровидения"

Британские власти наняли рекламное агентство для исправления репутации Украины. Усилия пиарщиков будут направлены в первую очередь на зрителей конкурса "Евровидение", который проходил в Незалежной.

С помощью специалистов агентства M&C Saatchi британский МИД попытается исправить негативный образ Украины на Западе. Дипломаты утверждают, что позитивная информация будет распространяться адресно: рекламщики займутся созданием новостей, направленных на зрителей конкурса "Евровидение", который прошел в Киеве в 2017 году.

Проект должен показать политические и экономические истории успеха в стране и ее жизнеспособность. В программе указывается, что она направлена на борьбу с российскими информационными войнами в социальных сетях. "Ребрендинг" Украины обойдется Лондону в 100 тысяч фунтов стерлингов.

Параллельно британское внешнеполитическое ведомство также готовит программы влияния на русскоговорящие меньшинства в странах Балтии, пишет британская The Guardian.

Напомним, что 62-й песенный конкурс "Евровидение" проходил в Киеве в мае 2017 года без участия России: украинские власти запретили въезд в страну певице Юлии Самойловой потому, что она выступала в Крыму. Из-за этого решения Киев подвергли критике на Западе, также много негатива вылилось в соцсети.

Между тем украинская певица Джамала, благодаря которой "Евровидение-2017" прошло в Киеве, раскритиковала законы в своей родной стране. Певице не понравились введенные Верховной радой языковые квоты для композиций на радио. Она сказала, что есть много хороших песен, записанных на английском и русских языках, но они почему-то запрещены.

Ранее Министерство культуры Украины обновило список лиц, которые, по мнению чиновников, угрожают национальной безопасности страны. Теперь в Незалежную закрыт въезд Надежде Бабкиной, Егору Криду, Дмитрию Певцову, Андрею Мерзликину, Станиславу Говорухину, Зурабу Церетели, Николаю Цискаридзе. В черном списке оказались также Стивен Сигал и Эмир Кустурица.