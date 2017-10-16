Лондон отмоет Украину от позора "Евровидения"
С помощью специалистов агентства M&C Saatchi британский МИД попытается исправить негативный образ Украины на Западе. Дипломаты утверждают, что позитивная информация будет распространяться адресно: рекламщики займутся созданием новостей, направленных на зрителей конкурса "Евровидение", который прошел в Киеве в 2017 году.
Проект должен показать политические и экономические истории успеха в стране и ее жизнеспособность. В программе указывается, что она направлена на борьбу с российскими информационными войнами в социальных сетях. "Ребрендинг" Украины обойдется Лондону в 100 тысяч фунтов стерлингов.
Параллельно британское внешнеполитическое ведомство также готовит программы влияния на русскоговорящие меньшинства в странах Балтии, пишет британская The Guardian.
Напомним, что 62-й песенный конкурс "Евровидение" проходил в Киеве в мае 2017 года без участия России: украинские власти запретили въезд в страну певице Юлии Самойловой потому, что она выступала в Крыму. Из-за этого решения Киев подвергли критике на Западе, также много негатива вылилось в соцсети.
#Киев получил штраф за отказ пустить Самойлову на «Евровидение-2017» https://t.co/vW0IXcTA87 #Самойлова #скандал #Украина #Евровидение2017 pic.twitter.com/MKgI5Q8KLC— Новости Прибалтики (@RuBalticRu) 29 июня 2017 г.
Между тем украинская певица Джамала, благодаря которой "Евровидение-2017" прошло в Киеве, раскритиковала законы в своей родной стране. Певице не понравились введенные Верховной радой языковые квоты для композиций на радио. Она сказала, что есть много хороших песен, записанных на английском и русских языках, но они почему-то запрещены.
Ранее Министерство культуры Украины обновило список лиц, которые, по мнению чиновников, угрожают национальной безопасности страны. Теперь в Незалежную закрыт въезд Надежде Бабкиной, Егору Криду, Дмитрию Певцову, Андрею Мерзликину, Станиславу Говорухину, Зурабу Церетели, Николаю Цискаридзе. В черном списке оказались также Стивен Сигал и Эмир Кустурица.
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