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Победитель "Евровидения" госпитализирован для пересадки сердца

Сальвадор Собрал. Фото: GLOBAL LOOK press/Str
Победителя конкурса "Евровидение-2017", португалеца Сальвадора Собрала отправили в одну из больниц Лиссабона. Это случилось после очередного концерта.
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Как стало известно, певец с детства страдает от врожденного порока сердца. Сейчас артист находится в больнице Санта Круз в Лиссабоне, где ждет пересадки сердца. Поступил Сальвадор в медучреждение в тяжелом состоянии. Однако в настоящее время, по словам врачей, оно оценивается как артиста стабильное, поскольку функции некоторых органов выполняет специальная аппаратура.

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"Здесь мы полностью контролируем его состояние. Пока Сальвадор не получит новое сердце ему нужен покой, нагрузки должны быть самыми минимальными", – рассказали о здоровье певца его врачи. Более того, медики предупреждали певца еще месяц назад о том, что он может оказаться в больнице из-за больших нагрузок на концертах и посоветовали ему приостановить музыкальную карьеру, чтобы отдохнуть и восстановить здоровье. Так, после победы на "Евровидении-2017" Собрал дал больше концертов, чем за всю свою деятельность, передает испанская газета La Vanguardia.

Напомним, Сальвадор Собрал стал первым португальцем в истории Евровидения, которому удалось стать победителем. На конкурсе, который проходил в этом году в Киеве, певец получил максимальное количество очков по результатам зрительского голосования и оценке судей – 758 баллов.  

Автор: Людмила Фоканова22 сентября 2017, 21:03
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