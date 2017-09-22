Победитель "Евровидения" госпитализирован для пересадки сердца

Победителя конкурса "Евровидение-2017", португалеца Сальвадора Собрала отправили в одну из больниц Лиссабона. Это случилось после очередного концерта.

Как стало известно, певец с детства страдает от врожденного порока сердца. Сейчас артист находится в больнице Санта Круз в Лиссабоне, где ждет пересадки сердца. Поступил Сальвадор в медучреждение в тяжелом состоянии. Однако в настоящее время, по словам врачей, оно оценивается как артиста стабильное, поскольку функции некоторых органов выполняет специальная аппаратура.

"Здесь мы полностью контролируем его состояние. Пока Сальвадор не получит новое сердце ему нужен покой, нагрузки должны быть самыми минимальными", – рассказали о здоровье певца его врачи. Более того, медики предупреждали певца еще месяц назад о том, что он может оказаться в больнице из-за больших нагрузок на концертах и посоветовали ему приостановить музыкальную карьеру, чтобы отдохнуть и восстановить здоровье. Так, после победы на "Евровидении-2017" Собрал дал больше концертов, чем за всю свою деятельность, передает испанская газета La Vanguardia.

Напомним, Сальвадор Собрал стал первым португальцем в истории Евровидения, которому удалось стать победителем. На конкурсе, который проходил в этом году в Киеве, певец получил максимальное количество очков по результатам зрительского голосования и оценке судей – 758 баллов.