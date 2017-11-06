Гуляка Аршавин надеется на прощение жены

Футболист Андрей Аршавин впервые высказался по поводу возможного развода со своей женой Алисой. Он откровенно признался, что поступал по отношению к супруге неправильно и раскаивается в этом. Спортсмену остается надеяться только на то, что она сможет его простить.

Новости о расставании Андрея и Алисы Аршавиных стало настоящих шоком для всех поклонников этой пары. Все началось после того, как девушка неожиданно заявила, что намерена развестись с мужем. Футболист долгое время хранил молчание, однако в все же пролил свет на происходящее.

"Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы. Да, я гулял и безумно жалею об этом", – цитирует StarHit Андрея Аршавина. "Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить", – добавил он.

Однако футболист надеется, что ситуация все еще может разрешиться благополучным для семьи способом. "Единственное, на что остается надеяться, что жена сможет меня простить и вернется", – поделился своими мыслями спортсмен.

Публикация от Андрей Аршавин (@andrew_arshavin_10) Сен 1 2016 в 2:44 PDT

"Я по-прежнему хочу сохранить семью, верю, что Алиса останется со мной – это самый близкий человек, которого очень люблю. То, что у меня было с ней, не испытывал больше ни с кем другим", – рассказал Андрей Аршавин. Однако в последнее время пара общалась мало.

Футболист играл за казахстанский клуб "Кайрат", а его жена в вместе с 13-летним сыном Алексеем, 6-летней дочерью Алисой от первого брака и Есеней вернулась в родной Санкт-Петербург. "Общались в это время мало. В основном, конечно, пытался выстраивать диалог я – писал, звонил", – признался Аршавин.

Публикация от Андрей Аршавин (@andrew_arshavin_10) Фев 25 2017 в 5:22 PST

"Если честно, очень скучаю и по своему ребенку – маленькой Есене, и по детишкам Алисы. Мы с ними одна команда – все-таки шесть лет вместе живем. Вчера у меня состоялся последний матч в рамках чемпионата. Вернусь в Питер: надеюсь, что жена передумает и мы снова будем единым целым", – поделился он своими надеждами.

"Я не думаю о разводе и не планирую по собственной инициативе подавать на него, только если Алиса все-таки захочет это сделать", – подчеркнул футболист. Отметим, надежды Андрея Аршавина не беспочвенны. "Конечно, дети тоже соскучились по Андрею, да и я сама не уверена, что хочу из-за прошлого рушить настоящее", – призналась его супруга.

Напомним, до Алисы Андрей Аршавин на протяжении девяти лет жил в гражданском браке с Юлией Барановской, которая родила ему троих детей. После чего футболист ушел из семьи и осенью 2016 года женился на новой избраннице.