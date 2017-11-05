Дима Билан делал интимные вещи перед толпой

Сценарист фильма "Герой" Ольга Погодина-Кузьмина рассказала о работе с Димой Биланом. По ее словам, певец подошел к актерскому дебюту со всей ответственностью. Также Погодина-Кузьмина раскрыла подробности съемок интимной сцены, в которой партнершей артиста стала Светлана Иванова.

Роль в фильме "Герой" стала первой для певца Димы Билана. Артист неоднократно признавался, что история, которая рассказывается в ленте, оказалась для него весьма личной, своеобразной вехой творческого пути. В преддверии премьеры картины на Первом канале Погодина-Кузьмина раскрыла несколько секретов съемочного процесса.

Как оказалось, Билан был далеко не единственным претендентом на главную роль. На протяжении долгого времени создатели вели переговоры с Данилой Козловским "Поначалу идея приглашения Димы на главную роль мне казалась дикой. Но постепенно, когда мы ближе узнали Диму, когда поняли, что он по-настоящему загорелся этой темой, стало понятно, что он может справиться с такой непростой задачей", – цитирует сценариста StarHit.

Она подчеркнул, что Билан, получивший образование в ГИТИСе, обладает актерским талантом. Певцу с успехом удалось перевоплотиться в персонажа другой эпохи. Но, несмотря на рвение звезды, на съемочной площадке возникали конфликты. "Неоднократно приходилось видеть то, как режиссер спорит с актерами, часто слышались окрики: "Дима, спина! Выправка! Не забывай – ты гвардейский офицер!". Но в итоге все споры и конфликты были забыты, когда стало понятно, что фильм получился", – призналась Ольга.

Писатель отметила, что любовная линия ленты "Герой" получилась удачной во многом из-за той связи, которая возникла между Биланом и Светланы Ивановой. Любопытно, что, по ее словам, за съемками интимной сцены Димы и Светы наблюдали более 50 человек.

"Я видела, что у Димы и Светы сложились отличные дружеские отношения, они много шутили, подкалывали друг друга в перерывах, но в кадре всегда были собраны и готовы к работе. Скажу только, что когда снимали эротическую сцену – в фильм вошел только небольшой фрагмент – у режиссерских мониторов собралась почти вся съемочная группа. Со всех углов павильона набежало человек 40-50 осветителей, звуковиков, администраторов. Все затаив дыхание смотрели на то, что происходило в небольшой комнатке, где были только Дима, Света и оператор", – добавила она.

Отметим, что после премьеры фильмы ходили слухи о романе Билана и Ивановой. Но, как уверяет Погодина-Кузьмина, певца и актрису связывает лишь дружба.

