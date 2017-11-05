Муж-изменщик закатил Бородиной скандал

Ксения Бородина преподнесла своему мужу Курбану Омарову дорогостоящий презент. Звезда "Дома-2" подарила мужу квадроцикл. Однако подарок огорчил главу семьи.

Не так давно телеведущая с семьей переехала в шикарный загородный дом. В честь новоселья Ксения и купила мужу шикарный квадроцикл. Но вместо благодарности супруг накинулся на Бородину с упреками.



"Женщина не должна делать мужчине таких дорогих подарков, это мужская территория", – заявил в интервью журналу "Дом-2" Омаров.

Однако скандал, который закатил Курбан, вскоре сошел на нет. По словам Омарова, он простил жену, так как подарок ему все же понравился. "Тем не менее мне было очень приятно, что Ксения угадала, попала прямо в точку. Поэтому ругались мы недолго", – отметил муж звезды "Дома-2".

По словам Курбана, они с Ксюшей всегда стараются найти компромисс и не допустить развития конфликта. При этом Омаров не отрицает, что им с супругой пришлось пройти через непростой этап, но крупная ссора лишь укрепила их отношения.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Окт 26 2017 в 6:29 PDT

"В семье очень важно уметь выстраивать диалог, так как без этого совместная жизнь будет обречена. Люди, умеющие разговаривать и находить решение в процессе диалога, – это залог успешной, крепкой семьи ", – поделился Омаров.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Окт 30 2017 в 11:32 PDT

Как писали Дни.Ру, в конце июля 2016 года супруги со скандалом расстались, а Ксения опубликовала в соцсети откровенный пост о причинах разрыва. По словам ведущей, Омаров регулярно изменял ей. Но разлука длилась не долго. Вскоре Бородина простила гулящего мужа и приняла его обратно.

