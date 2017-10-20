Бородина рассказала о болезни дочери и операции

Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина поделилась с поклонниками своим страхом. Она рассказала, что ее старшей дочери Марусе нужно удалять аденоиды, но она никак не может решиться на этот шаг.

Ксения Бородина опубликовала на официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию своих дочерей: старшей Маруси и младшей Теи. В подписи к снимку телеведущая сообщила, что девочки прошли обследование у медиков. "Съездили на диспансеризацию ☺️☺️☺️☺️", – объявила Ксения.

Далее Бородина призналась многочисленным подписчикам, что Маруся на протяжении нескольких лет страдает от постоянного насморка, который дает осложнение на уши. "ох уж эта кукушка, Марусю она преследует с 2 лет 😔 потому что Ухо, горло, нос наши слабые места ((( Тея за компанию тоже сделала кукушку😂 не плакала вообще 💪💪💪 показала сестре пример храбрости😽 p.s мару надо удалять аденоиды , а я все никак не решусь (((( боюсь сильно(((" – рассказала о наболевшем Бородина.

Аденоиды это патологически увеличенная носоглоточная миндалина, вызывающая затруднение носового дыхания, снижение слуха и другие расстройства. Обычно патология наблюдается у детей с трех до семи лет. Причиной для удаления аденоидов является увеличение более второй степени (если они закрывают просвет носоглотки больше чем на две трети) и связанное с этим нарушение носового дыхания при исключении возможных других причин. Кроме того, аденоиды удаляют при закрытии ими выводного соустья евстахиевых труб и связанного с этим нарушения дренажной функции евстахиевой трубы. При этом из среднего уха не выходит слизь, которая там в норме образуется, и скопление этой слизи нарушает проведение звуков. Ребенок начинает хуже слышать, кроме того, такое ухо может быть чаще подвержено воспалениям (средний отит).

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Окт 20 2017 в 3:18 PDT

Отметим, что многочисленные поклонники бурно отреагировали на публикацию Ксении. Мнения фанатов разделились: одни настаивали на немедленной операции, приводя положительные примеры из собственной жизни, другие советовали медикаментозное лечение, отмечая, что операция никак не улучшила состояния.