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Бородина рассказала о болезни дочери и операции

Ксения Бородина. Фото: GLOBAL LOOK press
Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина поделилась с поклонниками своим страхом. Она рассказала, что ее старшей дочери Марусе нужно удалять аденоиды, но она никак не может решиться на этот шаг.
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Ксения Бородина опубликовала на официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию своих дочерей: старшей Маруси и младшей Теи. В подписи к снимку телеведущая сообщила, что девочки прошли обследование у медиков. "Съездили на диспансеризацию ☺️☺️☺️☺️", – объявила Ксения.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Далее Бородина призналась многочисленным подписчикам, что Маруся на протяжении нескольких лет страдает от постоянного насморка, который дает осложнение на уши. "ох уж эта кукушка, Марусю она преследует с 2 лет 😔 потому что Ухо, горло, нос наши слабые места ((( Тея за компанию тоже сделала кукушку😂 не плакала вообще 💪💪💪 показала сестре пример храбрости😽 p.s мару надо удалять аденоиды , а я все никак не решусь (((( боюсь сильно(((" – рассказала о наболевшем Бородина.

Аденоиды это патологически увеличенная носоглоточная миндалина, вызывающая затруднение носового дыхания, снижение слуха и другие расстройства. Обычно патология наблюдается у детей с трех до семи лет. Причиной для удаления аденоидов является увеличение более второй степени (если они закрывают просвет носоглотки больше чем на две трети) и связанное с этим нарушение носового дыхания при исключении возможных других причин. Кроме того, аденоиды удаляют при закрытии ими выводного соустья евстахиевых труб и связанного с этим нарушения дренажной функции евстахиевой трубы. При этом из среднего уха не выходит слизь, которая там в норме образуется, и скопление этой слизи нарушает проведение звуков. Ребенок начинает хуже слышать, кроме того, такое ухо может быть чаще подвержено воспалениям (средний отит).

Отметим, что многочисленные поклонники бурно отреагировали на публикацию Ксении. Мнения фанатов разделились: одни настаивали на немедленной операции, приводя положительные примеры из собственной жизни, другие советовали медикаментозное лечение, отмечая, что операция никак не улучшила состояния.

Автор: Наталья Аряева20 октября 2017, 15:37
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