Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская дала откровенное интервью Кире Прошутинской в ее передаче "Жена. История любви". Пианистка призналась, что во время первой встречи с Арменом Джигарханяном ее парализовало.

Сейчас Виталина Цымбалюк-Романовская, пожалуй, по популярности не уступает своему экс-супругу Армену Джигарханяну. Пианистку обвиняют в том, что она якобы оставила артиста без средств к существованию. На протяжении всей передачи Виталина повторяла, что не считает себя виноватой и ни о чем не жалеет.

"Я не сделала ничего плохого, не причинила вреда, ни разу не опозорила имя своего мужа. Я объективно сделала очень много хорошего для театра. И поэтому мне есть чем гордиться", – заключила Виталина.

В этой неприятной истории пианистка считает жертвой экс-супруга. "Уверена, что он сейчас несчастлив, что ему физически тяжело. Мне по-человечески его жаль – как больного, пожилого человека… Да, изменилось мое отношение к нему как к мужчине и как к супругу. Я перестала его уважать. Но мне жаль, что ему плохо, что он беспомощный, что вокруг него чужие люди. Я знаю, что он этого не любит, что его это раздражает. И теперь он мучается и обвиняет в своих мучениях меня", – сказала пианистка.

Виталина родилась 8 декабря 1978 года. Необычная фамилия досталась ей от прабабушки по материнской линии. "Мои родители – инженеры по образованию. Долго работали в проектных институтах, потом папа занимался бизнесом. А у мамы замечательное хобби – она прекрасно шьет. У меня хорошая семья. Родители меня очень любили, я для них, конечно, смысл жизни. И я очень счастлива, что выросла именно так", – отметила Виталина.

В 16 лет Цымбалюк-Романовская увидела на сцене Армена Джигарханяна, и ее мир перевернулся. "Как только я увидела Армена Борисовича, ком в горле образовался. Я поняла, что это все. И я это в себе перебить никак не могла…" – призналась пианистка.

Они встретились, когда ей был 21 год, а ему – 68 лет. Виталина через знакомую передала актеру записку с просьбой "просто рядом постоять и послушать". "Он мне действительно позвонил и сказал: "Вы мне писали, не отпирайтесь". Пригласил прийти за час до спектакля и попить с ним чай в гримерке. Я была в шоковом состоянии. Мы пили чай, он мне что-то рассказывал. Честно говоря, я почти ничего не понимала – меня парализовало. Я его сразу восприняла не как кумира, а как мужчину... В наших отношениях все исходило от него. У него был график, понимание своей жизни. А для меня он выделил какое-то место. Оно не было главным – я была где-то после театра, поездок в Америку, гастролей", – цитирует Виталину сайт "Комсомольская правда". И она удовлетворилась этим своим местом, потому что "очень любила".

Именно Цымбалюк-Романовская, по ее словам, спасла актера, когда его поразил первый инсульт. "И было как минимум семь ситуаций, когда я спасала, потому что была рядом. Особенно тяжело было после второго инсульта", – отметила Виталина. Тогда и возникла необходимость совместной жизни пианистки и актера.

Виталина призналась, что ей было обидно, когда Армен ездил к своей официальной семье в Америку, однако все претензии она оставляла при себе. При этом пианистка подчеркнула, что не настаивала на его разводе.

Зашла речь и об обвинениях в продаже недвижимости, которую ей завещал Джигарханян. "Он мне ничего не завещал и не переписывал. Имущество приобретено мною до брака. Я взяла кредит и я его выплачиваю сейчас, будучи безработной. Сейчас я в долгах по прихоти Армена Борисовича", – заключила Виталина.