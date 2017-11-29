Цымбалюк-Романовская о своей беременности

Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала информацию о том, будто ждет ребенка. Бывшая жена Армена Джигарханяна заявила, что "не в курсе пока".

Информация о том, что бывшая супруга Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская может быть беременна, стала настоящей сенсацией. СМИ немедленно растиражировали сообщение, оно получило популярность и в интернете.

Поклонники попытались узнать у Виталины, действительно ли она ждет ребенка. Жаркие обсуждения ведутся на официальной страничке Цымбалюк-Романовской в социальной сети Facebook. Виталина вот что сказала по поводу беременности: "Я не в курсе пока об этом, но прессе виднее".

Поклонники начали обвинять СМИ во лжи. "Виталина Цымбалюк-Романовская, подожди чуть-чуть, сейчас еще напишут , кто будет мальчик или девочка и приложат снимки с узи с заголовком сенсация, эксклюзив (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – язвительно написала одна из подписчиц страницы пианистки. Виталина ей ответила: "Я уже сижу и жду. Даже ничего делать не нужно".

Впрочем, специалисты уверены, что беременность может сыграть на руку Цымбалюк-Романовской. Например, в случае уголовного преследования (стало известно о том, что следователи возбудили в отношении пианистки уголовное дело по факту установления прослушки и скрытой видеокамеры в рабочем кабинете Джигарханяна без его согласия. – Прим. ред.). Так, могут отсрочить наказание до родов или даже до пятилетия ребенка. А потом и вовсе пересмотреть наказание с учетом того, что исправилась и общественно неопасна.

Напомним, 27 ноября мировой судебный участок №202 района Кунцево в Москве удовлетворил иск о разводе актера Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Все имущество досталось экс-супруге артиста.