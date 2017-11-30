Адвокат: Она давно готовилась оставить Джигарханяна без средств

В эфире передачи "Пусть говорят" адвокат Армена Джигарханяна раскрыл сенсационные результаты собственного расследования. Согласно его словам, Виталина Цымбалюк-Романовская уже давно готовилась к тому, чтобы оставить актера без средств к существованию.

Адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парфенов стал гостем передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят". Юрист провел собственное расследование, в результате которого сделал вывод, что Виталина Цымбалюк-Романовская планомерно обманывала престарелого артиста.

"Давно уже целенаправленно готовилась к тому, чтобы оставить Армена Борисовича без средств к существованию. Я как адвокат, имеющий в распоряжении документы, имел право запросить выписки из банка. Я работаю с бумагами. С 15-го года она снимала средства с его счетов, которые оказывались на ее счетах. Активно снимала с августа 2017 года, последнее – 10 октября, в период, когда он находился в медицинском учреждении. Полагаю, что Виталина Владимировна очень любит деньги", – сделал вывод Парфенов.

Адвокат заявил, что готовит иск по факту предполагаемого мошенничества, так как Виталина Цымбалюк-Романовская якобы злоупотребляла его доверием.

Напомним, 27 ноября мировой судебный участок №202 района Кунцево в Москве удовлетворил иск о разводе актера Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Все имущество досталось экс-супруге артиста.

Представительница экс-жены актера Элина Мазур сообщила, что у ее подопечной много планов. "Виталину зовут во Францию и в Германию. Не забывайте, она профессиональная, талантливая пианистка. Ей больше нравится первый вариант, и в середине декабря она планирует улететь в Париж, чтобы узнать условия контракта", – сообщила Мазур.

Отметим, что после развода Виталина стала богатой невестой. Мазур рассказала: "У них не было брачного договора, а все имущество Виталина приобрела до брака, в 2008-2016 годах, без участия Джигарханяна. Армен Борисович не сможет подтвердить, что переводил деньги на покупку квартир. Не существует документов о том, что он дарил ей эти квартиры (у Виталины их было три. – Прим. ред.)".