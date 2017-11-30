Дочь Пугачевой восхитила красотой

Похоже, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза неминуемо станет звездой сцены или кино. Дело в том, что девочка отличается потрясающей красотой, фотогеничностью и артистизмом. Последние снимки малышки не оставили в этом никаких сомнений.

На этот раз Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором Лиза сидит с длинными распущенными волосами. Шикарные локоны девочки восхитили подписчиков певицы.

Так, многие фолловеры заявили, что Лиза напоминает им Клаудию Шиффер и Брижит Бардо. Другие также подчеркнули, что девочка очень похожа на свою маму Аллу, а ее брат Гарик – на Максима.

"Красивые дети!..Лиза необыкновенно красивая девочка", "Я сначала подумала что это куклы", "Таких чадушек очень хочется увидеть в хорошем, добром, детском фильме (сказке). Я не знаю почему, но у меня Лиза и Гарик ассоциируются с Гензель и Гретель", – написали восторженные подписчики (стиль и орфография авторов сохранены – прим. ред.)

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Ноя 30 2017 в 12:20 PST

Позже Пугачева решили еще порадовать поклонников своей звездной семьи и опубликовала снимок, на котором Лиза мчится по дому на самокате. Это фото также вызвало море положительных эмоций у фолловеров.

Многие из них подчеркнули не только красоту девочки, но и ее артистизм и умение держаться на публике. Один из комментаторов заявил, что Лизу пора отправлять на тренировку по фигурному катанию к Илье Авербуху. По его мнению, девочка будет отлично смотреться в роли Дюймовочки.