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Дочь Пугачевой восхитила красотой

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Похоже, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза неминуемо станет звездой сцены или кино. Дело в том, что девочка отличается потрясающей красотой, фотогеничностью и артистизмом. Последние снимки малышки не оставили в этом никаких сомнений.
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На этот раз Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором Лиза сидит с длинными распущенными волосами. Шикарные локоны девочки восхитили подписчиков певицы. 

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Так, многие фолловеры заявили, что Лиза напоминает им Клаудию Шиффер и Брижит Бардо. Другие также подчеркнули, что девочка очень похожа на свою маму Аллу, а ее брат Гарик – на Максима.

"Красивые дети!..Лиза необыкновенно красивая девочка",  "Я сначала подумала что это куклы",  "Таких чадушек очень хочется увидеть в хорошем, добром, детском фильме (сказке). Я не знаю почему, но у меня Лиза и Гарик ассоциируются с Гензель и Гретель", – написали восторженные подписчики (стиль и орфография авторов сохранены – прим. ред.)

Позже Пугачева решили еще порадовать поклонников своей звездной семьи и опубликовала снимок, на котором Лиза мчится по дому на самокате. Это фото также вызвало море положительных эмоций у фолловеров. 

Многие из них подчеркнули не только красоту девочки, но и ее артистизм и умение держаться на публике. Один из комментаторов заявил, что Лизу пора отправлять на тренировку по фигурному катанию к Илье Авербуху. По его мнению, девочка будет отлично смотреться в роли Дюймовочки.

Автор: Рудольф Великолепный30 ноября 2017, 13:27
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