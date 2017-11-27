Пугачева показала умилительное фото с Лизой и Гарри

Певица опубликовала в Instagram в День матери трогательный снимок со своими двойняшками. Примадонна призналась, что забывает о возрасте, глядя на детей.

На фотографии Алла Борисовна заботливо обнимает своих малышей, которые сидят на ее коленях. "Пусть всегда будет МАМА, пусть всегда будем МЫ", – подписала снимок с четырехлетними Гарри и Лизой Пугачева.

Поклонников растрогал снимок, и они не упустили возможности высказать звезде самые добрые слова и пожелания. "Поздравляю, Алла Борисовна, с Днем матери! Счастья на долгие годы! Пусть детки радуют Вас своими успехами!", "Какая прелесть, какая красота, какое счастье!!!", "Какая прекрасная мама и чудесные дети ее. Самого дорого Вам, здоровья, счастья и семейного благополучия, и любви!" – написали пользователи соцсети.

"Я ушла со сцены несколько лет назад и рада, что Бог мне дал занятие, где я себя ощущаю нужной. Это самое главное для творческого человека. После рождения младших детей мне стали интересны проекты, связанные с детьми", – цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что после рождения двойняшек артистка открыла детскую школу талантов. По словам Аллы Борисовны, работа в школе помогает ей "обновиться". Кроме того, заведение является своеобразной платформой для Лизы и Гарри.

Пусть всегда будет МАМА,пусть всегда будем МЫ.❤️❤️❤️❤️❤️ Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Ноя 26 2017 в 8:30 PST

"У моих детей ощущение, что они все делают сами. А я им не мешаю", – призналась знаменитость. Пугачева добавила, что пока артистов в своих малышах не видит: мол, всему свое время.

Звезда отметила, что дети являются для нее "хорошим стимулом". "После их рождения у меня появился распорядок дня. И вообще, когда я смотрю на своих детей, забываю сколько мне лет", – заключила Алла Пугачева.