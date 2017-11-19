Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал

Для поспешности таинства нашлись веские основания. Но не всем они по душе.

Новость о венчании Максима Галкина и Аллы Пугачевой вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Народ злорадствует и обсуждает уместность такого таинства.

Таинство случилось вскоре после громкого гей-скандала, в котором оказался замешан Галкин. Напомним, что актер Алексей Панин публично обратился к юмористу со словами: "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной". А потом подчеркнул: "Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Я не считаю, что это оскорбление".

Многие поклонники уверены, что всю эту историю с венчанием главная пара страны придумала, чтобы погасить пылающий скандал и показать общественности Максима верным мужем и семьянином. Поэтому и венчались они не тайно, а сделали таинство общественным достоянием – опубликовали видео обряда прямо из храма. Звезд можно понять. В конце-концов у Галкина и Пугачевой подрастают дети, и родителям, понятно, не хочется, чтобы Лиза и Гарри когда-то прочли всю ту грязную клевету, которой полон Интернет.

У священника, правда, другая версия того, зачем певица и юморист венчались: "Человек, как правило, решается на соборование или повторное венчание накануне тяжелых испытаний или смерти. Подозреваю, что Алла Пугачева может быть тяжело или неизлечимо больна. Поэтому и решилась на этот шаг. Она, вероятно, понимает, что жизнь идет на закат, и хочет исправить какие-то былые ошибки, замаливает грехи".

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Ноя 17 2017 в 11:13 PST

Стоит заметить, что многие евреи к венчанию Галкина отнеслись неодобрительно. Мол, он предал свои корни и веру. Ведь мать Максима имеет еврейские корни, в Израиле она и скончалась. Но Максим ради похода к алтарю принял православие! "Это случилось около полутора лет назад, меня крестили в небольшой скромной церкви. Решился на это осознанно. Если ты любишь человека – почему нет? Я долго шел к этому, и сам для себя это решил. Хорошо, когда в семье все одной веры. У меня брат и его семья – православные, отец был православный. Алла и наши дети – тоже. Так что уж куда мне деваться", – цитирует Макима life.