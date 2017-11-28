Джигарханян начал новую жизнь после развода

Освободившийся от семейных уз Армен Джигарханян дал первое интервью. Актер не унывает, но признался, что травма осталась.

Армен Джигарханян признался, что "очень, очень" доволен разводом с Виталиной Цымбалюк-Романовской. "Но я понимаю, что это не та победа, где 1:0 в чью-то пользу. Нет, это совсем другое чувство, и я понимаю, что должен это пережить", – отметил легендарный актер.

У 82-летнего артиста есть силы начать новую жизнь. "Врачи хорошие, следят, чтоб сахар не повышался. И потом, вокруг меня столько людей хороших – и в театре, и в жизни. И кот у меня теперь есть. Я скучаю по нему очень", – рассказал актер, который в настоящее время отдыхает в пансионате.

Джигарханян заявил, что в последнее время его окружали "злые духи". "Это не образ, как многие себе представляют. Это то, что бывает рядом и прикидывается таким добреньким, светлым, милым..." – сообщил актер. Когда же его собеседница добавила: "Блондинкой, например", тот сразу понял намек.

"Смешно, если б не было так... противно. Ну ничего, еще раз повторю тебе: это надо просто пережить. Не так быстро это пройдет. Травма осталась", – цитирует Армена Джигарханяна "Московский Комсомолец".

Напомним, 27 ноября мировой судебный участок №202 района Кунцево в Москве удовлетворил иск о разводе актера Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Все имущество досталось экс-супруге артиста.