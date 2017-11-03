Разъяренная Волочкова плюнула на подлую Борисову

Балерину извели обвинения в беспробудном пьянстве. Она считает, что не заслужила подобных оскорблений.

В прессе много писали о том, что Дана Борисова хочет отправить на реабилитацию Анастасию Волочкову, хотя та обвинения в зависимости отрицает. "С Волочковой вместе я, конечно, не пила, но мне пишут многие ее знакомые с просьбой помочь. Конечно, она будет отрицать зависимость – это особенность всех людей с такой проблемой", – пояснила Dni.Ru Дана.

Балерину подобные заявления обижают. "Только из-за того, что рядом нет сильного плеча, мне приходится терпеть нападки недобропорядочных людей, таких как Дана Борисова, – чуть не плачет танцовщица. – Никакого общения у меня с ней нет на протяжении нескольких лет, но бывшая телеведущая постоянно затрагивает мое имя во благо своего пира. Я уже устала с этим бороться!"

"Кроме как подлостью это назвать нельзя. Пускай Дана сначала вылечит себя, а потом берется за других. Я ей желаю огромного человеческого счастья, ведь когда человек здоров и счастлив, живет в гармонии с миром и самим собой, он никогда не будет нападать на других", – цитирует балерину портал womansstyle.ru. Она заверила, что плюнула на все обвинения, на подлую Борисову, и живет на полную катушку.

Напомним, что Дана полгода проходила курс реабилитации на Самуи в Таиланде. А позже открыла центр De Nova, где помогает справляться с зависимостью звездам, в том числе певцам Крису Кельми и Евгению Осину. По ее словам, помощь нужна и телеведущей Маше Малиновской. "По ней же видно, что она употребляет что-то!" – подчеркнула Борисова.

