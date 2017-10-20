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Дана Борисова: Мне оставалось жить несколько дней

Дана Борисова. Фото: Личный архив
18 октября исполнится полгода со дня попадания телеведущей Даны Борисовой в таиландский реабилитационный центр. В понедельник красавица наконец-то вернется в Москву – помолодевшей, посвежевшей, здоровой. Новой! Корреспондент Dni.Ru позвонил главной телеблондинке страны, чтобы поздравить с окончанием черной полосы жизни.
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Дана, в этот центр на Самуи, где людей избавляют от зависимости, друзья отправили Вас обманом. Обижались на них?

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Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Да, мне же сказали, что я еду на съемку реалити-шоу. Я даже собраться толком не смогла – взяла только пару платьев. Не думала просто, что уезжаю на полгода. Андрей Малахов, который это все устроил, положил мне в сумку 20 тысяч и подарил очки. А реабилитацию (она стоит 300 тысяч в месяц) мне частично оплатил Первый канал. Конечно, на Андрея и Никиту (Лушников, председатель правления Национального антинаркотического союза. – Здесь и далее прим. ред.) я была дико обижена. Но потом поняла, что они сделали все правильно.

В каком состоянии Вы были, перед тем как уехать на реабилитацию?

В страшном! Мне оставалось жить несколько дней, конец мог настать в любой момент. Я горстями пила снотворные, запивала их алкоголем. Я сильно рисковала заснуть и не проснуться. Но в центре на Самуи есть правило: ты сразу должен отказаться от всей химии, перестать травить свой организм. И взять там препараты просто негде. Меня сразу же поместили на карантин – на три недели! Отобрали телефон, паспорт, деньги, не позволяли выходить на улицу. Даже на окнах были замки.

Дана Борисова в майке "Национальный антинаркотический союз". Фото: Личный архив

Просто тюрьма какая-то!

Позже я поняла, что иначе невозможно избавить человека от его зависимостей. Но тогда у меня была страшная апатия, депрессия. Знаете, сегодня то время я как-то смутно помню – это особенность всех, кто излечивается от зависимостей.

Читали ли Вы всю ту грязь, что писали о Вас, пока вы были в Таиланде? Ведь даже многие так называемые друзья полоскали Вас на всю страну…

Нет, слава богу, ничего не читала и не смотрела телепрограммы, чтобы не расстраиваться. Я даже не могу сегодня пойти в свою квартиру – слишком много негативных воспоминаний с ней связано. Поэтому, вернувшись в Москву, буду жить в гостинице.

Кто из близких Вам помогал?

Мне можно было звонить только маме и Максиму (бывший муж, отец дочери Полины), но он был в агрессии, не общался со мной.

А сегодня какие у Вас отношения?

Он шлет мне какие-то детские сообщения с обидами и не дает общаться с дочерью. Я за все эти месяцы видела Полину только один раз – всего два часа в августе, когда прилетала на съемки к Малахову. Максим попросил меня не приходить к Полине в школу на 1 сентября. А ее, видно, сильно обрабатывают, говорят, какая я плохая. Поэтому я была вынуждена написать заявление в органы опеки с просьбой отправить к ребенку, который полгода живет без матери, психолога.

Пресса писала, что Вы в бедственном положении – мол, нет ни денег, ни работы. Это правда?

Нет, я здоровая, обеспеченная и востребованная – у меня есть предложения о работе на телевидении, я снимаюсь как модель. Что касается долгов, которые мне приписывают, то их нет – банк все мне простил. Но главное: в реабилитационном центре я достигла 12-го шага – духовного просветления, и теперь обязана помогать другим зависимым. Поэтому наряду со Стаcом Пьехой и Владом Топаловым открыла собственный центр De Nova по реабилитации состоятельных, но зависимых людей. И желающих приехать достаточно. Например, известная юная модель или дочь миллионера из списка Forbes…

Много писали, что Вы якобы хотите увести на реабилитацию Волочкову и Малиновскую. С чего Вы вообще взяли, что им нужна помощь? Ведь и Настя, и Маша любые обвинения в зависимости отрицают.

С Волочковой вместе я, конечно, не пила, но мне пишут многие ее знакомые с просьбой помочь. А по Малиновской же видно, что она употребляет что-то. Конечно, они будут отрицать зависимость – это особенность всех людей с такой проблемой.

Я слышал, что Вы вдохновили на реабилитацию Криса Кельми и Евгения Осина, воодушевили их своим примером. Как у них успехи?

К сожалению, Евгений прервал восстановление. В Таиланде он отказался ходить на группы, просто сидел у бассейна и жаловался на жизнь. И под предлогом того, что у него закончилась виза, он уехал в Москву. Сегодня я не гарантирую его трезвость.

Дана, ходило много кривотолков о том, кто же Вас подсадил на наркотики. Обвиняли и Вашего пиар-директора Тиму Брика, и стилиста Рэя…

Наркотики мне носили они оба. Вообще, это настоящий бич в шоу-бизнесе. Я встречалась с начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-лейтенантом полиции Андреем Храповым. И мы обсудили чудовищную ситуацию с наркотиками среди артистов. Прежде в райдере у них было коньяк и вино в гримерке – для тонуса. А сейчас каждый второй добавил к этому наркотики. Звезд пичкают отравой администраторы, директора, стилисты – мол, для бодрости, для тонуса, для блеска глаз в кадре. Это стало в порядке вещей.

Дана Борисова. Фото: Личный архив

Напоследок не могу не спросить о Вашей маме. Вам удалось помириться и забыть былые упреки?

Мама за то время, что меня не было, стала настоящей звездой эфира. И сейчас ее гонорары сравнимы с моими. Она начала вести группы по психологической помощи родственникам зависимых людей. И помогает мне. Все обиды в прошлом. Жизнь продолжается! 

Автор: Феликс Грозданов20 октября 2017, 12:44
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