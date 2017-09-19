Обвиненную в пьянстве Волочкову начали терроризировать

Телевизионщики пригрозили уничтожить балерину. Им нужны рейтинги, а не ее доброе имя.

Дана Борисова в эфире НТВ брякнула несуразную глупость – мол, намерена отправить в клинику на острове Самуи несколько звездных коллег. "Я бросила клич в нашем шоу-бизнесе, что надо спасать двух блондинок – известную телеведущую, которая невменяема и у которой вылезли волосы, и танцовщицу-балерину", – рассказала Дана в интервью программе "Секрет на миллион" на НТВ. По ее словам, стоимость шести месяцев пребывания в центре реабилитации составляет 700 тысяч рублей.

После таких откровений Даночки жизнь Анастасии Волочковой превратилась в ад. "Меня уже неделю терроризируют телевизионщики, – чуть не плачет шокированная шантажом балерина. – Предлагают отсмотреть кусок видео, в котором Дана полощет мое имя, и умоляют дать ей отпор. Даже шантажировать начали. "Вы нам интервью встречное о ней и обращение, что вы не такая, а мы тогда покажем вас с лучшей стороны. "А в противном случае, мы размажем Волочкову!" – сказали они моему пиар-директору. Я, конечно же отказалась, потому что ничего не боюсь в своей жизни"

"За 40 моих драгоценных лет меня только в какие стороны не кидали, – заявила прославленная балерина в интервью womansstyle.ru – Теперь вот "Прямой эфир" домогается – предлагают дать ответ Борисовой. А зачем? Видно же, что Даночка больна и очень серьезно. А в таком состоянии и придумать можно все, что угодно. И выбрала она меня, зная, что не могу долго обижаться на нездоровых людей. Господи, давайте простим ей эту глупость и неблагородство по отношению ко мне. Видимо, ей очень нужны деньги – иначе ее поступок я объяснить не могу".