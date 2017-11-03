Дважды изнасилованная Шурыгина устроила доступ к телу

Девушка из Ульяновска Диана Шурыгина, которая прославилась после нескольких эфиров передачи "Пусть говорят", запускает конкурс. Победитель необычного состязания получит уникальную возможность оказаться рядом со своим кумиром.

Чтобы получить "доступ к телу", участникам соревнования нужно пройти кастинг. Он будет проводиться как вживую, так и в Сети с помощью приложения HYPE.

"Изначально я думала сделать его только живым. Но когда начали поступать заявки из разных городов, я решила, что с этим нужно что-то делать", – заявила Шурыгина в эксклюзивном комментарии для Dni.Ru. Именно поэтому начинающая певица будет проводить кастинг с помощью специальных трансляций.

Поймать Шурыгину в Сети можно каждый день. "Присылай заявку сюда, Shurygina@hype.sx, если ты из другого города, и тогда мы увидимся через HYPE", – пообещала Диана Шурыгина. В итоге один из победителей конкурса будет выбран из заявок в приложении, остальные двое – во время кастинга вживую.

"Первое место – это съемки в клипе. Второе – запись песни. Третье – эфир на Russian Music Box. По-моему, призы нереально крутые", – похвасталась Шурыгина. Она пожелала удачи участникам конкурса и пообещала, что будет очень весело.

Напомним, недавно Диана Шурыгина вышла замуж. Ее избранником стал оператор Первого канала Андрей Шлянин.

Пара отмечала событие в одном из столичных ресторанов. Как писали Dni.Ru, Шурыгину даже успели заподозрить в том, что она ждет ребенка от возлюбленного.