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Дважды изнасилованная Шурыгина устроила доступ к телу

Диана Шурыгина. Фото: vk.сom
Девушка из Ульяновска Диана Шурыгина, которая прославилась после нескольких эфиров передачи "Пусть говорят", запускает конкурс. Победитель необычного состязания получит уникальную возможность оказаться рядом со своим кумиром.
прочитано 1840 раз

Чтобы получить "доступ к телу", участникам соревнования нужно пройти кастинг. Он будет проводиться как вживую, так и в Сети с помощью приложения HYPE.

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Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

"Изначально я думала сделать его только живым. Но когда начали поступать заявки из разных городов, я решила, что с этим нужно что-то делать", – заявила Шурыгина в эксклюзивном комментарии для Dni.Ru. Именно поэтому начинающая певица будет проводить кастинг с помощью специальных трансляций.

Поймать Шурыгину в Сети можно каждый день. "Присылай заявку сюда, Shurygina@hype.sx,  если ты из другого города, и тогда мы увидимся через HYPE", – пообещала Диана Шурыгина. В итоге один из победителей конкурса будет выбран из заявок в приложении, остальные двое – во время кастинга вживую.

"Первое место – это съемки в клипе. Второе – запись песни. Третье – эфир на Russian Music Box. По-моему, призы нереально крутые", – похвасталась Шурыгина. Она пожелала удачи участникам конкурса и пообещала, что будет очень весело.

Напомним, недавно Диана Шурыгина вышла замуж. Ее избранником стал оператор Первого канала Андрей Шлянин.

Пара отмечала событие в одном из столичных ресторанов. Как писали Dni.Ru, Шурыгину даже успели заподозрить в том, что она ждет ребенка от возлюбленного.

Автор: Евгений Мышко3 ноября 2017, 19:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадебные фото Шурыгиной

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