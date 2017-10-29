Шурыгину заподозрили в фиктивном браке

Пользователи социальной сети Instagram набросились с критикой на Диану Шурыгину и ее мужа. Молодоженов заподозрили в фиктивном браке.

Скандал разразился в комментариях под одной из фотографий на странице Шурыгиной. Внимательные пользователи интернета заметили, что молодожены на снимке без обручальных колец.

"Вас не смущает, что ни у него, ни у нее нет кольца?" – вопрошает один из комментаторов. "А кольца-то где?" – возмущается другой. "Фикция! Господи, когда они уже прекратят! Она замуж якобы вышла, чтобы разговоры закончились о ней, вот и все" – поддерживает волну критики третий пользователь.

Некоторые предположили, что Шурыгина решилась на брак только для того, чтобы стать более популярной. "Кольца не носят, все на показ. Наверняка брак заключили чисто ради пиара", – выразил мнение комментатор.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 27 2017 в 12:47 PDT

Напомним, Диана Шурыгина прославилась благодаря выпускам передачи "Пусть говорят", где в мельчайших подробностях обсуждалось двойное изнасилование, жертвой которого стала девушка. Как писали Dni.Ru, эта история сделала ее одной из самых узнаваемых персон в России.

После скандала Шурыгина познакомилась с оператором Первого канала Андреем Шлягиным, они начали встречаться. Спустя некоторое время пара сыграла свадьбу в одном из столичных ресторанов.