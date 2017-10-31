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Шурыгина показала новую грудь

Диана Шурыгина. Кадр youtube.com
Диана Шурыгина намерена увеличить грудь и уже посетила пластического хирурга. В своем аккаунте 18-летняя звезда "Пусть говорят" выложила видео, на котором медик демонстрирует материал, из которого будет сделана ее новая грудь.
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Диана Шурыгина опубликовала видео, сделанное в кабинете пластического хирурга. Специалист показывает девушке несколько видов имплантов и рассказывает о каждом из них. В итоге, Шурыгина остановила свой выбор на новейших имплантах со специальным чипом, сообщает Starhit.

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"У нее будут стоять хорошие и силиконовые импланты. Такая операция стоит порядка 300 тысяч. Процедура занимает час. Конечно, могут быть противопоказания: для этого проводится предоперационное обследование. Мы отговариваем пациенток, в случае если у них есть какие-то объективные противопоказания или, если мы считаем, что пациентка не уверена в своем решении", – рассказал пластический хирург.

Чипированные импланты особенные, максимально приближены к ткани настоящей женской груди. "Не прощупываются, не дают такую волну, характерную для имплантов, содержат чип внутри, то есть специальный сканер. Его можно всегда идентифицировать, приложив к груди, и увидеть всю информацию по операции: кто делал, когда, эта информация хранится в личном кабинете пациента", – рассказал Шурыгиной специалист. Интересно, что на консультацию Диану сопровождал супруг Андрей.

Отметим, что многочисленные подписчики Шурыгиной весьма негативно отнеслись к решению девушки. "Мда. Не удивительно, девочка дорвались до славы, сейчас и пойдут сиськи, губы, еще что хуже. лучше бы скрабы рекламировала", "ошибок по молодости наделаешь, потом жалеть будешь!", "Серьезно? Лучше бы волосы свои вылечила", "Лучше сделать маникюр", "Ты очень красивая, не нужно тебе это. У тебя и так все прекрасно. А родишь ребенка грудь сама увеличится", "После первого ребенка будет как раз таки отличный размер. А после операции если родишь то она увеличится,возможно отвиснет и придется опять делать :(" – высказались подписчики.

Напомним, Диана Шурыгина прославилась благодаря выпускам передачи "Пусть говорят", где в мельчайших подробностях обсуждалось двойное изнасилование, жертвой которого она стала. Эта история сделала девушку одной из самых узнаваемых персон в России. Часто ее останавливают на улице с просьбой сделать совместное фото или даже оставить автограф

Автор: Наталья Аряева31 октября 2017, 13:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадебные фото Шурыгиной

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