Что случилось с мужем Дианы Шурыгиной
5 октября Диана Шурыгина вышла замуж. Многочисленные СМИ называли избранником 18-летней красотки видеооператора Первого канала Андрея Шлягина. Однако прошло несколько дней, и события стали развиваться странным образом.
Все началось с того, что Диана Шурыгина на, предположительно, своей официальной страничке в социальной сети Instagram начала подписывать свежие фотографии хештегом #дианашлянина. Внимательные подписчики немедленно поинтересовались, почему она ШляНина, когда фамилия ее мужа ШляГин. На это Диана ответила: "По тому что фамилия моего мужа Шлянин) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".
Тогда поклонники стали искать Андрея Шлянина в социальных сетях и... не нашли. Зато в соцсети "ВКонтакте" обнаружили некого Андрея ШляМина. Причем на многих фотографиях (и на главной тоже) запечатлен именно новоиспеченный супруг Дианы Шурыгиной. Фанаты явно пришли в недоумение от метаморфоз, которые вдруг случились с мужем звезды ток-шоу "Пусть говорят".
Впрочем, в Сети немедленно выдвинули предположение, что отношения Дианы Шурыгиной и Андрея Шлягина/Шлянина/Шлямина сфабрикованы от начала до конца ради пиара. Напомним, регистрация брака скандально известной звезды "Пусть говорят" и работника Первого канала состоялась в Дворце бракосочетаний №4. Влюбленные дали друг другу клятвы любви в присутствии родственников. На церемонии были родители молодоженов, которые не могли сдержать эмоций. Женщины пускали слезы радости от счастья, что Диана начинает новую жизнь.
Диана Шурыгина прославилась благодаря выпускам передачи "Пусть говорят", где в мельчайших подробностях обсуждалось двойное изнасилование, жертвой которого она стала. Эта история сделала девушку одной из самых узнаваемых персон в России. Часто ее останавливают на улице с просьбой сделать совместное фото или даже оставить автограф.
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