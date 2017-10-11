Что случилось с мужем Дианы Шурыгиной

Диана Шурыгина объявила, что фамилия ее мужа не Шлягин, а Шлянин. При этом на официальной страничке избранника 18-летней красотки в соцсети "ВКонтакте" указано, что он Шлямин. Поклонники впали в полнейшее недоумение от таких странных изменений.

5 октября Диана Шурыгина вышла замуж. Многочисленные СМИ называли избранником 18-летней красотки видеооператора Первого канала Андрея Шлягина. Однако прошло несколько дней, и события стали развиваться странным образом.

Все началось с того, что Диана Шурыгина на, предположительно, своей официальной страничке в социальной сети Instagram начала подписывать свежие фотографии хештегом #дианашлянина. Внимательные подписчики немедленно поинтересовались, почему она ШляНина, когда фамилия ее мужа ШляГин. На это Диана ответила: "По тому что фамилия моего мужа Шлянин) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Тогда поклонники стали искать Андрея Шлянина в социальных сетях и... не нашли. Зато в соцсети "ВКонтакте" обнаружили некого Андрея ШляМина. Причем на многих фотографиях (и на главной тоже) запечатлен именно новоиспеченный супруг Дианы Шурыгиной. Фанаты явно пришли в недоумение от метаморфоз, которые вдруг случились с мужем звезды ток-шоу "Пусть говорят".

Впрочем, в Сети немедленно выдвинули предположение, что отношения Дианы Шурыгиной и Андрея Шлягина/Шлянина/Шлямина сфабрикованы от начала до конца ради пиара. Напомним, регистрация брака скандально известной звезды "Пусть говорят" и работника Первого канала состоялась в Дворце бракосочетаний №4. Влюбленные дали друг другу клятвы любви в присутствии родственников. На церемонии были родители молодоженов, которые не могли сдержать эмоций. Женщины пускали слезы радости от счастья, что Диана начинает новую жизнь.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 5 2017 в 11:35 PDT

Диана Шурыгина прославилась благодаря выпускам передачи "Пусть говорят", где в мельчайших подробностях обсуждалось двойное изнасилование, жертвой которого она стала. Эта история сделала девушку одной из самых узнаваемых персон в России. Часто ее останавливают на улице с просьбой сделать совместное фото или даже оставить автограф.

