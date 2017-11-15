На что Тарасов идет ради Бузовой

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов готовится к свадьбе с 23-летней моделью Анастасией Костенко. На знаменательное событие футболист намекнул в Instagram.

Однако поклонники Тарасова решили, что спортсмен публикует интригующие посты назло своей бывшей жене Ольге Бузовой. Якобы именно ради экс-супруги Дмитрий выложил фото, на котором на безымянном пальце его новой девушки заметно золотое кольцо. Фанаты уверенны, что футболист задался единственной целью – расстроить Бузову.

Фаловеры решили, что Ольга в свое время очень сильно обидела Дмитрия. "В каждом посту , в каждом фото он ей мстит, а мстят люди когда было больно", – написал один из подписчиков Тарасова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Другие же считают, что футболист еще любит свою бывшую жену и наплевательски относится к нынешней избраннице. "Мне одной кажется что он до сих пор не равнодушен к Оле ?" "Ни один нормальный мужчина не позволит как-то оскарблять свою девушку. Вместо того чтоб огородить свою "любимую" от негативных высказываний, он открывает комменты и пусть все проходятся по "любимой" "катком" . Странная любовь какая-то", – заявили фанаты Дмитрия.

Пригласил любимую на мюзикл �� #хорошийвечер#аннакаренина Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Ноя 8 2017 в 9:17 PST

Подливает масла в огонь и Анастасия Костенко, пишет URA.Ru. Девушка опубликовала в Сети свое соблазнительное фото в ресторане с загадочным сообщением: "Через 36 дней наконец-то произойдет то, о чем мои мысли последние 5 месяцев. Отсчет пошел". Поклонники пары Тарасова и Костенко уверены, что Настя намекнула на дату свадьбы.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Окт 12 2017 в 9:27 PDT

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов состояли в отношениях четыре года. В декабре прошлого года они развелись. Бузова очень тяжело переживала разрыв, а вот Тарасов тут же завел себе новую пассию.

