Тарасова подняли на смех за нелепый вид

Спортивный журналист Дмитрий Шнякин выложил на свою страницу в Instagram фотографию с футболистом Дмитрием Тарасовым. Игрок сразу стал объектом насмешек пользователей.

Поводом для шуток стал костюм полузащитника. Он щеголяет в сером пиджаке, белой рубашке и зеленом галстуке. Такое цветовое решение напомнило подписчикам Шнякина униформу сотрудников "Сбербанка". "Тарасов в этом сочетании напоминает сотрудника Сбербанка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – писали пользователи.

Ранее подобное мнение высказывалось и в Instagram самого Дмитрия Тарасова. 10 ноября футболист выложил фотографию, на которой вся команда "Локомотив" стоит в таких же костюмах и зеленых пальто. "на сотрудников Сбербанка похожи)", – писали пользователи. Многие комментаторы отметили, что ботинки у всех футболистов разные: "Надо было и обувь на заказ сшить", "Обувь 👠 👠 разная😂😂", "Обувь надо тоже одинаковую))))".

Публикация от Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) Ноя 23 2017 в 9:34 PST

Отметим, что, по странному стечению обстоятельств, все фотографии Дмитрия Тарасова в костюме становятся объектом критики пользователей. Так, 23 ноября он выложил в своем аккаунте снимок, на котором идет по полю стадиона в том самом злополучном костюме. На этот раз подписчиков опять не устроила обувь игрока. Дело в том, что футболист решил совместить строгий стиль и комфорт и надел белоснежные кроссовки.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Ноя 10 2017 в 8:50 PST

"Под костюм, правда, классические туфли носят, но да ладно))", "Туфли потеряли?", "Это мода такая носить короткие брюки?", "Клоуны, короткие брюки с кросами 😂😂😂", "Это выглядит не красиво. Под дорогие костюмы, не надевают такого стиля кроссовки", "Костюм и кросовки?😁😁😁пипец просто", – веселились пользователи.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Ноя 23 2017 в 2:55 PST

Еще одним объектом для критики стали брюки футболиста. Он зачем-то забил карманы штанов настолько, что все их содержимое начало выступать и, кажется, вот-вот прорвет ткань. "зачем Вы складываете в карманы брюк миллион нужных вещей? Это же бросается в глаза! Я знаю что у Вас много стильных портмоне и сумок!!! Прошу Вас не делайте так больше!" – умоляла одна из подписчиц Тарасова.