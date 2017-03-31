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Садальский о кредитах Заворотнюк: Какое позорище

Анастасия Заворотнюк, Станислав Садальский. Фото: Dni.Ru
Станислав Садальский буквально влез в кредиты Анастасии Заворотнюк. Популярный актер высказался о неприятностях подруги.

Продолжение: У Заворотнюк с огромными долгами появился шанс
прочитано 45776 раз

Станислав Садальский давно уже не только актер театра и кино, но и весьма популярный блогер. На своих страничках в различных социальных сетях артист оперативно реагирует на события, которые происходят в стране и в жизни его друзей и коллег. К примеру, Станислав не смог пройти мимо резонансной истории с долгами популярной актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк (к тому же, они вместе играли в этом многосерийном фильме).

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Заворотнюк на грани банкротства

 Анастасиия Юрьевна Заворотнюк

Анастасиия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"у Насти неприятности....по кредитам. Она не крала. С какой кстати )) Какие могут быть претензии у банка, если заемщик согласился отдать залог?" – задал риторический вопрос актер, опубликовав коллаж, на котором запечатлен с Заворотнюк, в своем аккаунте в Instagram.

Далее Садальский решил прокомментировать действия своей подруги, которая еще в 2014 году, понимая, что из-за скачка валюты не сможет выплатить кредит, предложила банку забрать земельный участок, но ей отказали. Примечательно, что стоимость земли на момент заключения договора была выше суммы кредита. "Юристов банка смутил тот факт, что участок записан на маму Анастасии. Хотя, по словам ее адвокатов, это не имеет никакого значения. И актриса готова отдать землю в уплату долга", – отметил Садальский.

Якобы банк делает все, чтобы не забирать участок. "Они хотят другое имущество. При этом договор заключался до кризиса, доллар был 30, сегодня – почти 60 рублей, то есть банк уже в 2 раза выиграл", – заключил актер.

Станислав не смог сдержать эмоций. "какое позорище нашли с кем бороться. Настя желаю что б скорее все разрешилось...Не надо ничего выдумывать. Говори что чувствуешь. И выиграешь‼" – обратился к Заворотнюк Садальский.

Отметим, что  по решению Арбитражного суда актрису банкротом не признали, кредитная организация продолжает настаивать, чтобы Анастасия погасила долг одним платежом, и отказывается конвертировать сумму задолженности из иностранной валюты в рубли. Мол, оформляла она кредит в долларах, их пусть и вернет.

Автор: Наталья Аряева31 марта 2017, 09:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Странные наряды Заворотнюк и Подкаминской

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