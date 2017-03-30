Заворотнюк подмочила репутацию

Актрису обязали вернуть огромную сумму, и дело дошло до суда. Правда, банкротом ее пока не признали.

Исполнительница главной роли в сериале "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк оказалась в зале суда. На нее было подано заявление, в котором говорилось, что актриса не выполняет условия кредитного договора, заключенного с банком в 2014 году. Дело в том, что во время финансового кризиса сумма ее долга выросла в несколько раз из-за скачка курсов валют. Плюс проценты и пенни. Таким образом, набежал долг в 537 тысяч долларов – 30 206 250 рублей по сегодняшнему курсу.

Сегодня в суде рассматривали дело о признании артистки банкротом. Интересы Заворотнюк представляла адвокат Марина Дейч. "Настя очень сильно переживает, она не думала, что до такого дойдет и что проблемы будут обсуждаться публично. Многие люди берут кредиты, но их дела публично не обсуждаются. Ей неприятно, что ее репутация подмочена", – заявила адвокат.

По решению Арбитражного суда Анастасию банкротом не признали, кредитная организация продолжает настаивать, чтобы актриса погасила долг одним платежом, и отказывается конвертировать сумму задолженности из иностранной валюты в рубли. Мол, оформляла она кредит в долларах, их пусть и вернет.

Актриса хотела продать дачный участок в Крекшино, чтобы погасить задолженность, но ее недвижимость в залоге у банка. "Анастасию никто от ее обязательств не освобождает, и она готова их исполнять. Только она хочет это делать, как предусмотрено законом. А ее принуждают погасить эту задолженность за счет какого-то другого имущества, нежели которое находится в залоге у банка. То есть банк держит ее землю под арестом, грубо говоря. Она не может распорядиться имуществом, не может его реализовать, чтобы опять-таки погасить задолженность банку", – цитирует адвоката журнал StarHit.