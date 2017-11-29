Цымбалюк-Романовская отказалась прийти на допрос из-за беременности

В скандале между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской наметился неожиданный поворот. Якобы бывшая жена актера отказалась прийти на допрос, сославшись на беременность.

Следователи возбудили в отношении Виталины Цымбалюк-Романовской уголовное дело по факту установления прослушки и скрытой видеокамеры в рабочем кабинете Армена Джигарханяна без его согласия. По этому делу следователь вызвал Виталину на допрос. Однако та так и не явилась в правоохранительные органы.

"Когда же следователь стал более настойчиво требовать ее прихода, она сообщила, что беременна. Сказала, что доктор настоятельно рекомендовал ей покой – никаких нервов и волнений. Якобы и в Грузию она уезжала лишь для того, чтобы лечь в частную клинику на сохранение. Боялась, что, если будет лечиться в Москве, об этом узнают журналисты", – цитирует источник сайт "Комсомольская правда".

По мнению юриста, возможная беременность Виталины может серьезно повлиять на спор вокруг имущества актера, ведь речь идет о появлении законного наследника. "Безусловно, интересное положение ставит Виталину в выигрышную позицию по сравнению с Джигарханяном. Получается, что он оскорблял беременную женщину, а она терпела и не опустилась до ответных оскорблений, хотя в ее положении имела право на эмоции. К тому же артисту будет неловко преследовать Виталину, ведь никакого мужчину не красят разборки с беременной женой", – пояснил юрист Дмитрий Кузьмичев.

Интересное положение на руку защите и в случае уголовного преследования. Так, могут отсрочить наказание до родов или даже до пятилетия ребенка. А потом и вовсе пересмотреть наказание с учетом того, что исправилась и общественно неопасна.

Впрочем, в неожиданную беременность Виталины мало кто верит. Не секрет, что гинекологи практикуют такой способ: пишут диагноз под знаком вопроса. "Если беременность мнимая, то это дает разве что возможность оттянуть срок явки к следователю. Виталина может выиграть время, которое позволит ее представителям, например, собрать недостающие документы. Беременную не станут приводить на допрос под конвоем – будут ждать разрешения врачей. Но показания следователю ей в любом случае давать придется", – рассудил юрист.

Если все же ребенок действительно родится, Джигарханяну в случае сомнений придется настаивать на экспертизе ДНК и через суд проходить процедуру установления отцовства. И если отцом окажется актер, Виталина имеет право потребовать алименты.