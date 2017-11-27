Цымбалюк-Романовская после развода сжалилась над увядающим Джигарханяном

Виталина Цымбалюк-Романовская не собирается выписывать своего уже бывшего мужа Армена Джигарханяна из квартиры. Об этом рассказала представительница женщины Элина Мазур.

Вопрос об этом встал вовремя бракоразводного процесса. По словам пресс-секретаря Цымбалюк-Романовской, она спросила у Евгения Парфенова, адвоката знаменитого артиста, куда выписывать Джигарханяна. "Из его слов поняла, что выписать народного артиста СССР некуда. Сейчас он находится в пансионате на лечении. А где он будет жить потом?", – приводит ее слова газета "Комсомольская Правда".

Мазур заявила, что ее подруга Цымбалюк-Романовская мало того, что не будет выписывать Армена Борисовича из квартиры, так еще и предлагает артисту пожить у нее. При этом пресс-секретарь экс-супруги актера предположила, что Джигарханяну негде жить. "Мне важно понять, есть у него свое жилье или нет. Я считаю, что жить ему негде. И рассказы друзей о якобы подаренной квартире – это миф", – считает она

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Мазур рассказала, что Джигарханяну не нравится ни одна из квартир, которые ему снимают друзья: "Ему нигде не нравится – на новом месте ночует пару дней, а затем возвращается в театр, в свой кабинет. Друзья Армена Борисовича потратили уже более миллиона рублей на аренду жилья". Именно поэтому Виталина милостиво предлагает бывшему мужу пожить в своей квартире. Тем более, что недавно она стала обладательницей новых апартаментов в Москве. Сейчас там заканчивается ремонт.

Мазур подчеркнула, что Цымбалюк-Романовская не намерена идти на мировую с Джигарханяном. "Виталина очень обижена на мужа, но считает, что все случилось в нужное время и было правильно. Она боялась пережить Армена Борисовича. А сейчас пришло понимание, что на пути обязательно встретится другой мужчина, с которым заведет детей, ведь давно мечтает о них. А Джигарханяна ей не жаль. Он счастлив в окружении новых друзей и коллег", – цитирует Элину Мазур StarHit