В состоянии больного Табакова произошли изменения

Журналисты обнародовали свежую информацию об актере Олеге Табакове, который был срочно госпитализирован и якобы находился в крайне тяжелом состоянии. В медучреждении сообщили, что у артиста произошло улучшение в самочувствии.

Состояние легендарного актера Олега Табакова стабилизировалось, но он по-прежнему находится в реанимации. "Олегу Павловичу сегодня лучше, его состояние стабилизировалось. Но о переводе его из реанимации в обычную палату говорить пока рано", – приводит слова медицинского источника "Интерфакс".

Ранее о госпитализации актера сообщили в пресс-службе Первой градской больницы. "К нам его сегодня госпитализировали. Он находится в шестом отделении реанимации", – сообщил официальный представитель медучреждения. Причем журналистам рассказали, что Табаков доставлен в стационар в крайне тяжелом состоянии.

Интересно, что представитель театра Табакова сообщил, что артиста поместили в частную столичную клинику, где артист якобы давно проходит стоматологическое лечение. "Он занимается имплантатами", – заявили в пресс-службе "Табакерки".

Эту версию поддержал младший сын Олега Табакова Павел. А вот старший наследник Антон подтвердил ранее появившуюся информацию о срочной госпитализации отца из-за воспаления легких.

Странное поведение сыновей Табакова дополняется подозрительным, по мнению поклонников, молчанием супруги артиста, актрисы Марины Зудиной, которая обычно весьма легко идет на контакт с представителями СМИ. Что точно происходит с Олегом Табаковым, неизвестно.

Напомним, информация о том, что 82-летний артист доставлен в реанимацию, появилась накануне, 27 ноября. У Олега Табакова заподозрили тяжелое воспаление легких, а потом появились сообщения о заражении крови. Из-за болезни артиста был отменен спектакль "Год, когда я не родился" в МХТ имени Чехова.