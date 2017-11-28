Сыновья Олега Табакова странно себя ведут

Сыновья Олега Табакова противоречат друг другу. В то время как младший наследник актера утверждает, что артист проходит плановое стоматологическое лечение, старший признает, что у Олега Павловича воспаление легких.

Едва появилась информация о срочной госпитализации Олега Табакова, журналисты немедленно связались с членами его семьи, чтобы узнать подробности. И тут оказалось, что сыновья артиста странно себя ведут – они сообщили представителям СМИ абсолютно разные сведения.

Так, младший сын Олега Табакова Павел заявил, что актер проходит плановое стоматологическое обследование. А вот старший наследник Антон подтвердил информацию о срочной госпитализации отца из-за воспаления легких, передает Life.ru. Примечательно, что супруга Олега Табакова, актриса Марина Зудина, которая обычно легко идет на контакт с журналистами, пока не сделала ни одного заявления относительно состояния мужа.

Между тем, согласно некоторым сообщениям, ситуация более чем серьезная. Якобы медики диагностировали у знаменитого артиста сепсис. Что стало причиной заражения крови, пока не известно. Состояние Табакова, говорят, крайне тяжелое.

Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel) Авг 7 2016 в 9:27 PDT

Особо удачливые журналисты умудрились дозвониться до самого Олега Табакова. Он подтвердил, что находится в больнице. "Я болен", – кратко сказал актер, после чего положил трубку.

Напомним, информация о том, что 82-летний артист доставлен в реанимацию, появилась накануне, 27 ноября. У Олега Табакова заподозрили тяжелое воспаление легких. Из-за болезни артиста был отменен спектакль "Год, когда я не родился" в МХТ имени Чехова.