Больного Джигарханяна вывезли из Москвы

Друг рассказал о состоянии актера. По его словам, для волнений нет причин.

Новость о том, что народного артиста СССР Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали, поразила поклонников. Поздно вечером 22 ноября о проблемах со здоровьем у актера Dni.Ru сообщила Наталия Корнеева, заведующая литературной частью Московского драматического театра: "У него на фоне диабета отказали ноги. В больницу его отвез режиссер Юрий Клепиков".

Однако утром 23 ноября Артур Согомонян, который считается серым кардиналом в театре, информацию опроверг. "Это очередная ложь. Он со вчерашнего числа на отдыхе в пансионате, чувствует себя хорошо!" – сказал ближайший друг артиста.

По его словам, Джигарханян уехал на машине со своим шофером. "Армен Борисович сам с водителем уезжал из театра. Клепикова в это время в театре не было", – цитирует Согомоняна РИА Новости.

Очевидно, что 82-летний Джигарханян является объектом информационной войны. С одной стороны баррикады – его 38-летняя жена Виталина Цымбалюк-Романовская с товарками, "официальным представителем семьи" Элиной Мазур и заведующей литчастью Наталией Корнеевой. С другой – бизнесмен Артур Согомонян и режиссер Юрий Клепиков.

Армена Борисовича по-человечески очень жалко. На его самочувствии сказываются стресс последних недель, нарушение многолетнего режима и отказ от обязательной диеты. Актер переживает, что стал героем скандальной хроники. А ему, больному инсулинозависимой формой диабета и пережившему два инсульта, категорически нельзя волноваться.