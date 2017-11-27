Сын раскрыл причину госпитализации Табакова
"Папа госпитализирован в Первую Градскую на плановое стоматологическое обследование. Все в порядке, поэтому проблем никаких нет", – пояснил Павел агентству "Москва".
О госпитализации Олега Табакова поступали противоречивые данные. Так, представитель театра "Табакерка" сообщил, что артиста поместили в частную столичную клинику, где Табаков давно проходит стоматологическое лечение. "Он занимается имплантатами", – заявили пресс-службе "Табакерки".
При этом в театре отметили, что худрук самостоятельно приехал на очередной прием к стоматологу. "Но врачи посоветовали ему остаться и пройти обследование", –добавили в пресс-службе.
В то же время в Первой градской больнице сообщили, что актер находится в реанимации. "Олег Павлович поступил в Первую градскую больницу в крайне тяжелом состоянии", – отметили в медучреждении.
Сам Олег Табаков ответил на звонок журналистов радиостанции "Говорит Москва", но долго разговаривать не стал. "Я болен", – кратко сказал актер, после чего положил трубку.
Напомним, Telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что у 82-летнего артиста подозревают тяжелое воспаление легких. Из-за болезни Табакова доставили в реанимацию, а спектакль "Год, когда я не родился" в МХТ имени Чехова, в котором должен был участвовать актер, отменили.
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