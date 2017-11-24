Малахов расщедрился на квартиру для Борисовой

Дана Борисова вернулась в Москву. Специально для нее телеведущий Андрей Малахов снял двухкомнатную квартиру.

Дана Борисова вернулась в Россию после длительной реабилитации, которую проходила в Таиланде. Едва ступив на родную землю, телеведущая отправилась сниматься в новом выпуске ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". В съемке принял участие и популярный исполнитель Евгений Осин, который тоже проходил реабилитацию в клинике, где была Дана. Однако его надолго не хватило – вскоре артист покинул Самуи.

А вот Борисова продержалась семь месяцев и наконец почувствовала в себе силы вернуться в столицу. Об этом Дана сообщила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Телеведущая опубликовала несколько фотографий со съемок, а в подписи к одной из них поблагодарила Андрея Малахова за предоставленные квадратные метры.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Ноя 23 2017 в 9:23 PST

"😍😍😍Мои дорогие и любимые мужчины @malakhov007 и @nikita_lushnikov #мывместе💑💞 😍😘😋😋СПАСИБО, что пришли на помощь и оказались рядом в трудную минуту)))) 🙏😘😌Я КРАСИВАЯ, ТРЕЗВАЯ И ВСЕ У МЕНЯ ВПЕРЕДИ)))) А тебе, дорогой Андрей, отдельное спасибо за чудесную 2-комнатную квартиру, которую ты снял для меня, чтобы я могла жить в ней в моей новой жизни ✈️" (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.), – поблагодарила коллегу Борисова.

Пока одни фанаты радовались возвращению Даны в Москву, другие озадачились вопросом, почему телеблондинке пришлось поселиться на Беговой (судя по указанной геолокации). У нее есть шикарные апартаменты в элитном жилом комплексе.

Что происходит с квартирой Борисовой, неизвестно. Ранее ведущая заявила, будто мать помимо ее воли решила сдавать жилье. Екатерина Ивановна подтвердила, что намеревалась сдавать апартаменты дочери, но по ее же просьбе. Якобы Борисова пришла к выводу, что недвижимость не должна пустовать в ее отсутствие. А когда мать нашла съемщиков, это почему-то привело Дану в ярость. В апартаменты так никто и не заехал.