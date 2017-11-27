Бородина жестко поглумилась над бездетной Бузовой

Ксения Бородина высказала мысль, что звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" Роман Гриценко может поделиться своими сперматозоидами с Ольгой Бузовой. Телеведущая назвала участника реалити-шоу донором.

На официальной промостранице реалити-шоу "Дом-2" в социальной сети Instagram появилось видео с эфира, который увидит свет лишь 29 ноября. В ролике приведена беседа, в которой обсуждали участника реалити-шоу Романа Гриценко, активно ухаживающего за Ольгой Бузовой.

"Ты красивый высокий парень. От тебя будет здоровое потомство", – заявил эксперт в студии. Тут в беседу вступила Ксения Бородина. "То есть Бузова может воспользоваться его сперматозоидами, правильно я поняла?" – задала ему вопрос телеведущая. Эксперт ответил: "Если по остальным пунктам стоит прочерк, кроме искренних чувств нет больше ничего..." Бородина его перебила: "Донор?" Тот задал встречный вопрос: "А почему нет?"

Отметим, что у Ольги Бузовой, в отличие от той же Ксении Бородиной, нет детей. Говорят, этот факт стал одной из причин, почему от нее ушел известный футболист Дмитрий Тарасов. Якобы Ольга настолько увлеклась карьерой, что ей дела не было до расширения семьи. Что совсем не радовало Дмитрия.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) Ноя 27 2017 в 1:57 PST

В итоге тот бросил телеведущую ради модели Анастасии Костенко. Которая, кстати, в недавнем интервью заявила, что семья стоит на первом месте и она готова пожертвовать всем ради нее.

Интересно, что в том же ролике другой гость шоу высказал убеждение, что Роман Гриценко увлечен Ольгой Бузовой только из-за собственного самолюбия. Дескать, он хочет потешить свое тщеславие победой над неприступной брюнеткой.

"Как только Оля откроет перед тобой свои ворота, тебе сразу неинтересна станет эта парковка, и ты перепаркуешься. Но ты будешь думать о том, что "Я был в этом гараже", – высказал свою мысль эксперт. Второй ведущий Андрей Черкасов на это ответил: "Бузову гаражом еще не называл никто".