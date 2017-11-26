Бузову унизили на съемках Первого канала

В Сети появилось видео со съемок нового шоу Первого канала "Бабий бунт". Одной из ведущих программы стала певица Ольга Бузова. Однако ей формат разговора с другими дамами в кадре показался унизительным.

Певица, актриса, ведущая – кажется, уже нет такого поприща в шоу-бизнесе, на котором Ольга Бузова не попробовала бы свои силы. Однако не всегда у восходящей звезды российских экранов все проходит гладко. Свидетельством может служить видео со съемок нового ток-шоу на Первом канале "Бабий бунт".

Во время жаркого обсуждения во время съемок другие ведущие даже не стали дослушивать Ольгу Бузову. Певица, привыкшая быть центром всеобщего внимания, мимо такого унижения пройти не смогла. Поэтому когда все-таки подошла ее очередь говорить, устроила натуральную истерику.

"Да что ж такое, мне будут давать говорить или нет? Я не договорила вообще-то", – заметила Бузова, однако на нее никто не обратил внимания. Когда же ведущие опомнились и все же решили дать певице слово, она отказалась говорить. "Я не буду ничего говорить. У нас тут две ведищие только, Барановская и Софико? Вы чего меня перебиваете все время?", – озвучила она свои претензии.

В конечном итоге Ольга Бузова сорвавшимся голосом объявила, что ей "это не интересно", встала из-за стола и покинула студию. Уверения коллег, что настоящим профессионализмом было бы остаться в студии и продолжить съемки на нее видимого эффекта не возымели.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 25 2017 в 5:52 PST

Напомним, премьера нового шоу Первого канала "Бабий бунт" назначена на 27 ноября. В съемках принимают участие актриса Татьяна Васильева, ведущая Юлия Барановская, певица Ольга Бузова, журналистка Софико Шеварднадзе и радиоведущая Елена Абитаева.