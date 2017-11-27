Бузова сделала важное заявление после унижения на Первом канале

Ольга Бузова обратилась к общественности накануне выхода первого выпуска передачи "Бабий бунт" на Первом канале. Девушка объяснила, что для нее значит новая работа, и дала понять, что не бросает ТНТ и "Дом-2".

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей в студии новой передачи Первого канала "Бабий бунт". Телеведущая решила обратиться к общественности, чтобы расставить все точки над i.

Ольга призналась, что невероятно довольна своим новым назначением. "Я рада присоединиться к семье Первого канала и стать его частью! Программа "Бабий бунт" – это только начало, скоро будет еще очень много всего интересного!" – пообещала Бузова.

Девушка прояснила ситуацию с ТНТ, на который ранее работала. "Они моя семья, и я никуда не собираюсь уходить! Моя жизнь связана уже 13 лет с каналом "ТНТ". Я люблю свою работу, люблю "Дом-2", люблю родной канал", – заявила Ольга.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 26 2017 в 11:36 PST

Бузова объяснила, что для нее значит работа на "первой кнопке". "Первый – это новая и очень важная ступень в моей карьере телеведущей. В 12:15 состоится премьера нашего шоу "Бабий бунт" на Первом. Мы очень долго ждали этого дня... Я сильно нервничаю. Отключаю телефон, и начинаем готовиться. С Богом", – завершила свое заявление телеведущая.

Ранее в Сети появилось видео со съемок нового шоу Первого канала "Бабий бунт", где Бузовой формат разговора с другими дамами в кадре показался унизительным. Во время жаркого обсуждения другие ведущие не стали слушать Ольгу, и та впала в истерику.

Когда ведущие опомнились и все же решили дать певице слово, она отказалась говорить. В итоге Бузова сорвавшимся голосом объявила, что ей это не интересно, встала из-за стола и покинула студию.

