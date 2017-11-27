После развода Джигарханяну поступило сенсационное предложение

Едва Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская оформили развод, как легендарный актер получил заманчивое предложение от экс-супруги. Она предложила артисту пожить "у нее".

Сегодня, 27 ноября, Армен Джигарханян и его молодая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская оформили развод. Первым подал документы о расторжении брака легендарный актер. По словам адвоката истца Евгения Парфенова, ответчица не возражала.

В свою очередь официальный представитель Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур заявила, что для нее это решение стало облегчением. "Отношение к решению суда уже положительное, потому что за это время были непонятные, необоснованные претензии и необоснованная травля. К сожалению, Армен Борисович показал себя – не знаю, сам ли он или его товарищи, – с самой отвратительной стороны, поэтому расставание уже стало легким. Совместного имущества нет, детей совместных нет", – констатировала Мазур.

Далее Элина выступила с сенсационным предложением для мэтра отечественного кинематографа. "Армену Борисовичу негде жить, но Виталина проявляет широту души и предлагает пока жить у нее. А дальше жизнь все расставит на свои места", – цитирует представительницу Цымбалюк-Романовской НСН.

Напомним, у Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской была красивая история любви. Она, стройная блондинка с беззащитным взглядом, влюбилась в артиста в совсем юном возрасте. Спустя много лет Виталина покинула родную Украину и приехала в Москву, где познакомилась с кумиром.

Их отношения развивались на протяжении нескольких лет, а в феврале 2016 года Цымбалюк-Романовская и Джигарханян поженились. Виталина, не достигнув и 40 лет, стала директором театра своего супруга, влилась в светскую тусовку, регулярно давала фортепианные концерты.

