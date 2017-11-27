82-летний Джигарханян развелся с молодой женой

Сегодня, 27 ноября, поставлена точка в браке Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Суд оформил развод, при этом все имущество числится за женщиной.

Мировой судебный участок №202 района Кунцево в Москве удовлетворил иск о разводе актера Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. "Суд в закрытом судебном заседании официально расторг брак между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской", – рассказала пресс-секретарь Кунцевского суда Москвы Дарья Галкина.

Примечательно, что имущество осталось за Виталиной Цымбалюк-Романовской. "Совместно нажитого имущество у супругов нет, все числится за ней", – цитирует адвоката Евгения Парфенова ТАСС, напоминая, что официально брак был заключен 25 февраля 2016 года.

Ранее представительница Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур сообщила, что после развода у ее подопечной много планов. "Виталину зовут во Францию и в Германию. Не забывайте, она профессиональная, талантливая пианистка. Ей больше нравится первый вариант, и в середине декабря она планирует улететь в Париж, чтобы узнать условия контракта", – сообщила Мазур.

Отметим, что после развода Виталина стала богатой невестой. Представительница пианистки рассказала: "У них не было брачного договора, а все имущество Виталина приобрела до брака, в 2008-2016 годах, без участия Джигарханяна. Армен Борисович не сможет подтвердить, что переводил деньги на покупку квартир. Не существует документов о том, что он дарил ей эти квартиры (у Виталины их было три. – Прим. ред.)".