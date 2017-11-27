Бывшая жена готова принять брошенного Джигарханяна

Бывшая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова дала откровенное интервью. Женщина заявила, что готова принять назад брошенного молодой женой артиста.

Журналисты скандально известной передачи "Новые русские сенсации" взяли интервью у бывшей жены Армена Джигарханяна Татьяны Власовой, с которой тот прожил более полувека, но бросил ради молодой пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Власова убеждена, что ее соперницей всегда двигала корысть.

"Она не только наглая, она действительно гнилой человек", – заявила экс-супруга Джигарханяна. Интересно, что сама Власова высказала готовность принять актера после его развода с Цымбалюк-Романовской. "Я думаю, что он вернется, когда вся эта история закончится", – высказала предположение Власова.

К слову, сегодня, 27 ноября, мировой судебный участок №202 района Кунцево в Москве удовлетворил иск о разводе актера Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Журналисты немедленно связались с актером, чтобы получить его комментарии. "Наши опять победили", – коротко сказал Джигарханян и рассмеялся в беседе с репортерами "Московского комсомольца".

Ранее представительница Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур сообщила, что после развода у ее подопечной много планов. "Виталину зовут во Францию и в Германию. Не забывайте, она профессиональная, талантливая пианистка. Ей больше нравится первый вариант, и в середине декабря она планирует улететь в Париж, чтобы узнать условия контракта", – сообщила Мазур. А еще, по ее словам, Виталина намерена найти себе подходящего мужчину и родить детей, о которых якобы давно мечтает.