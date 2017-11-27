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Шоу-бизнес

Молодая жена Джигарханяна родит детей

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Сегодня, 27 ноября, Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская перестанут быть супругами. Представительница женщины сообщила, что Виталина в скором времени отправится во Францию и намерена родить детей.

Продолжение: 82-летний Джигарханян развелся с молодой женой
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Представительница Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур сообщила, что у ее подопечной много планов, и она не намерена страдать после развода с легендарным актером Арменом Джигарханяном. "Виталину зовут во Францию и в Германию. Не забывайте, она профессиональная, талантливая пианистка. Ей больше нравится первый вариант, и в середине декабря она планирует улететь в Париж, чтобы узнать условия контракта", – сообщила Мазур.

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Также выяснилось, что Виталина стала владелицей новых апартаментов в Москве, где совсем скоро закончит ремонт. "А Джигарханян сменил уже несколько съемных квартир. Ему нигде не нравится – на новом месте ночует пару дней, а затем возвращается в театр, в свой кабинет. Друзья Армена Борисовича потратили уже более миллиона рублей на аренду жилья", – отметила представительница Виталины.

Мазур подчеркнула, что Цымбалюк-Романовская не намерена идти на мировую с Джигарханяном. "Виталина очень обижена на мужа, но считает, что все случилось в нужное время и было правильно. Она боялась пережить Армена Борисовича. А сейчас пришло понимание, что на пути обязательно встретится другой мужчина, с которым заведет детей, ведь давно мечтает о них. А Джигарханяна ей не жаль. Он счастлив в окружении новых друзей и коллег", – цитирует Элину Мазур StarHit.

Отметим, что после развода Виталина станет богатой невестой. Мазур рассказала: "У них не было брачного договора, а все имущество Виталина приобрела до брака, в 2008-2016 годах, без участия Джигарханяна. Армен Борисович не сможет подтвердить, что переводил деньги на покупку квартир. Не существует документов о том, что он дарил ей эти квартиры (у Виталины их было три. – Прим. ред.)".

Интересно, что в октябре, когда актер попал в больницу, его молодая супруга, согласно информации сайта "Комсомольская правда", сняла все деньги с одного из его счетов по доверенности. "В этот период они находились в браке. Виталина действительно сняла деньги по доверенности, которую подписал Джигарханян. Он разве не понимал, что дает доверенность на снятие денег? Если же он передумал, то должен был обратиться в банк, чтобы аннулировать доверенность", – парировала Мазур.

Автор: Наталья Аряева27 ноября 2017, 09:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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