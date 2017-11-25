Скандальная Бузова показала себя с неожиданной стороны

Ольга Бузова откровенно удивила всех своих недоброжелателей коротким видео в Instagram. На записи певица играет на пианино.

Появление Ольги Бузовой в информационном пространстве часто связано с различными скандалами: то против нее выступают заслуженные мэтры эстрады, то один за другим следуют обвинения в использовании фонограммы на выступлениях, то придирчивые критики обсуждают внешность восходящей звезды. Певица нашла оригинальный способ заткнуть за пояс всех недоброжелателей и показала, что и утонченное искусство ей по плечу.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 24 2017 в 7:44 PST

Впрочем, и тут придирчивые комментаторы нашли что сказать. Подписчики заметили, что Ольга Бузова исполнила именно тот отрывок из "Лунной сонаты" Бетховена, который все учат еще в подростковом возрасте. Другие придрались к длинным ногтям исполнительницы. Впрочем, большинство поклонников остались в восторге от игры певицы на пианино.