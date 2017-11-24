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Бузова показала котика в полотенце

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Он очень милый и сладкий. Как и сама звезда "Дома-2".
прочитано 1255 раз

У Ольги Бузовой сейчас самая горячая пора – концерты, съемки. Начинаются новогодние корпоративы, куда звезду "Дома-2" охотно зовут петь за 30 тысяч евро. Кроме того, Бузова станет героиней новогоднего шоу на канале СТС, съемки которого сейчас проходят. Там телеведущая и и певица поет и меняет образы.

А 30 ноября Ольга  выйдет на сцену столичного зала "Крокус Сити Холл". Там радиостанция "Новое радио" вручит одну из самых престижных музыкальных наград страны. Премией "Высшая лига" в очередной раз поощрят лучших исполнителей поп– и рок-музыки.

Публикация от Новое Радио (@newradio.ru)

По этому случаю Бузова даже записала смешной видеоролик с котиком, которого кутает в полотенце и которой не может купить билет на премию, "потому что у него лапки". А всем остальным стоит поторопиться, поскольку свободных мест почти не осталось. Интересно, что в ролике котик называет знаменитую хозяйку "заей".

Сама Бузова престижных музыкальных наград пока не получила – ее не отметили ни премией канала "Муз ТВ" летом, ни "Золотым граммофоном" от "Русского радио" осенью. Но она очень старается – записывает песни, снимает клипы, а только что дала первый большой сольный концерт. Так что не исключено, что через год "Высшую лигу" она посетит уже в качестве номинанта. 

Автор: Иван Губкин24 ноября 2017, 19:52
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