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Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой

Екатерина Климова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Актриса Екатерина Климова выложила на своей странице в Instagram фотографию, которую сделала на пятом месяце беременности. На фото она предстала абсолютно голой.
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В день матери 26 ноября многие звезды приняли участие в флешмобе, рассказывая в Сети о своих материях или детях. Актриса Екатерина Климова своей фотографией тоже попала в тематику этого действа, однако подошла к вопросу более чем оригинально.

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Екатерина Александровна Климова актриса театра и кино

На своей странице в Instagram Екатерина Климова выложила снимок, на котором предстала перед зрителями полностью обнаженной. На фотографии видно заметно округлившийся живот актрисы. "Мне 37, а нам с Беллой около пяти месяцев", – описала она момент съемки. "Мы пока не знакомы . Я не знаю какого цвета у нее глаза, еще не слышала ее запаха и голоса. Очень много страхов и переживаний, но вера в то, что все будет хорошо, сильнее 🙌", – добавил Екатерина Климова.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)

Отметим, не так давно Белле исполнилось два года. Екатерина Климова уже успела узнать ее запах, увидеть цвет глаз и по-полной насладиться всеми радостями материнства. Девочка стала ее четвертым ребенком.

При этом материнство не мешает актрисе поддерживать себя в форме и привлекать восхищенные взгляды поклонников. Секрет, как ей удается все это совмещать, Екатерина Климова предпочитает не раскрывать.

Отметим, что к большой радости мужчин Екатерина периодически будоражит своих почитателей. То она поделится в Instagram селфи в бикини, явив миру свои прелести, то покажет идеальную фигуру и ровные, длинные ноги. А однажды актриса и вовсе сделала подарок фанатам, разместив в микроблоге фото топлес.

Автор: Геннадий Куприянов26 ноября 2017, 16:17
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