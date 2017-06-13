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Климова в экстремальном мини похвасталась дивными ногами

Екатерина Климова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Известная актриса Екатерина Климова доехала до "Кинотавра". Эффектная шатенка появилась на красной дорожке в экстремальном мини и продемонстрировала восхищенным акулам пера дивные ноги.
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До закрытия 28-ого фестиваля "Кинотавр" в Сочи остаются считанные дни, поэтому отечественные звезды спешат засветиться на красной дорожке киносмотра, который в народе называют российским ответом Каннам.

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В шестой день работы фестиваля в Сочи появилась Климова. Актриса посетила показ фильма режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия", в котором снялись Александр Яценко, Ирина Горбачева, Николай Шрайбер, Сергей Наседкин, Максим Лагашкин, Альбина Тихонова и другие.

Перед началом сеанса Екатерина явно пребывала в игривом настроении, поэтому с удовольствием позировала фотографам прямо на главной лестнице кинофестиваля. При беглом взгляде на кокетку Екатерину можно подумать, что она забыла юбку в гостиничном номере.

Однако при внимательном изучении снимков можно разглядеть тонкие, невесомые черные кружева. По словам пользователей Сети, следящих за событиями на "Кинотавре", от стильной и обворожительной Климовой, вставшей на высокие каблуки, буквально дух захватывает.

Екатерина Климова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Отметим, что к большой радости мужчин Екатерина периодически будоражит своих почитателей. То она поделится в Instagram селфи в бикини, явив миру свои "сочные" прелести, то покажет идеальную фигуру и ровные, длинные ноги. А недавно актриса и вовсе сделала подарок фанатам, разместив в микроблоге фото топлес.

Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram

Климова всегда присутствует в рейтингах самых сексуальных отечественных артисток. Акулы пера не устают хвалить 39-летнюю умницу и красавицу, которая успевает во всем. Она востребована в профессии и счастлива в браке. Стройная брюнетка на собственном примере доказывает, что даже после четырех родов можно оставаться чертовски привлекательной.

Автор: Иннокентий Звездинский13 июня 2017, 21:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эротичные актрисы на красной дорожке "Кинотавра"

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