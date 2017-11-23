Малахов назвал сына мужественным именем

Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева определились с именем для своего первенца. Счастливые родители нарекли наследника мужественным именем – Александр.

В начале недели в эфире своего ток-шоу "Прямой эфир" Андрей Малахов предложил зрителям принять участие в выборе имени, по результатам которого они с женой Натальей Шкулевой назовут сына. Любой желающий мог выбрать одно из двух имен: Николай (так звали отца телеведущего) или Александр – в честь князя Александра Невского.

По итогам голосования победил второй вариант. Андрей Малахов и Наталья Шкулева решили назвать сына Александром, сообщает StarHit. Отметим, что это имя переводится с древнегреческого языка как "мужественный" или "защитник".

Напомним, Андрей Малахов стал отцом за полчаса до полуночи 16 ноября. Малыш появился на свет весом 4,2 килограмма и ростом 54 сантиметра. Изначально родители говорили, что выберут имя сыну после того, когда станет более-менее понятно, какой у него характер.

Счастливый отец рассказал о первой встрече с новорожденным сыном. Он признался, что в тот момент испытал непередаваемые чувства. "Особое ощущение, когда тебе приносят малыша. Он кажется таким беззащитным, трогательным, маленьким, красненьким", – рассказал Малахов в эфире новостей телеканала "Россия 1".

Прокомментировала счастливое событие и супруга ведущего. "Меня все спрашивают, как я и малыш себя чувствуем. Спасибо большое, мы уже дома. Осваиваем нашу детскую комнату. Малыш родился здоровым, крепким. Это уже чувствуется. Он крепко держит меня за руку. Сейчас открыто голосование, и вы обсуждаете, как мы назовем нашего малыша. Андрей, ты знаешь мои предпочтения и как я бы хотела его назвать. Но давайте я оставлю это маленькой загадкой. Андрей, спасибо тебе", – обратилась к мужу Наталья Шкулева.