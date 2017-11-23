Жена Малахова вышла в свет после родов
Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева стали гостями мероприятия, на котором собрались знаменитости: Ксения Собчак, Софико Шеварднадзе, Екатерина Мцитуридзе, Александр Терехов, Леонид Ярмольник, Борис Барщевский и многие другие.
Обычно Наталья Шкулева находилась в тени именитого супруга, однако в этот раз все было наоборот. Пристальное внимание Наталья снискала после того, как стала матерью буквально на днях. Для выхода в свет Шкулева выбрала лаконичное черное платье ниже колен с рукавами фонариком. Талию новоиспеченной мамы стягивал поясок. Дополнила образ Наталья распущенными волосами и темными туфлями с застежками.
Пользователи Сети немедленно прокомментировали внешний вид родившей жены Малахова. Мнения разделились. Одни пришли в восторг от сияющего вида Натальи, а другие отметили лишний вес, от которого, по объективным причинам, еще не успела избавиться Шкулева.
Напомним, Андрей Малахов и Наталья Шкулева стали родителями за полчаса до полуночи 16 ноября. Малыш появился на свет весом 4,2 килограмма и ростом 54 сантиметра. Счастливые родители назвали мальчика Александром.
Ранее Андрей Малахов рассказал о первой встрече с новорожденным сыном. Он признался, что в тот момент испытал непередаваемые чувства. "Особое ощущение, когда тебе приносят малыша. Он кажется таким беззащитным, трогательным, маленьким, красненьким", – рассказал Малахов в эфире новостей телеканала "Россия 1".
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