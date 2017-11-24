"Анорексичка": Ольга Бузова испугала подписчиков экстремальной худобой

Скандальная телеведущая и певица Ольга Бузова заставила поклонников понервничать. Она выставила в Instagram новую фотографию.

На снимке звезда позирует в сексуальном нижнем белье. Однако подписчиков привлек не откровенный наряд артистки, а ее худоба. У девушки видны ребра, а пресс прикрыт только тонким слоем кожи. Поклонники заподозрили, что Бузова больна анорексией.

"Ужас, Ольга да у вас анорексия (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – прим. редакции)", "Тебе нужно поправиться , Оль. Не знаю на этом фото, а может быть ты и в жизни такая худая, но это уже смахивает на анорексия , как бы прискорбно это не звучало....", "Начало анорексии???😱 Анорексия что ли у неё???", "Дистрофия.. на Билана становиться похожа...", "Страшная анорексичка господи какая ты худая Оль! Как бы до анорексии не довело... мы переживаем за тебя, и очень сильно любим 💕", – переживают подписчики звезды.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 23 2017 в 7:02 PST

Отметим, что многие все же сочли похудевшую Ольгу похорошевшей. Какая Вы стройненькая и красивая!!!" "Она стройная, умная и симпатичная!!!! Была бы тупой не заколачивала такие деньги!!!!!", "Бузова помолодела. Все прекрасно знают, Гриценко ей на фиг не нужен, уже оставила бы парня в покое. Гриценко намного ниже по уровню, Оля в такого не сможет влюбиться. Ей нужны богатые мужики", – писали поклонники певицы.