Хворостовского закопают рядом с любимым Шаляпиным

Для могилы артиста выбрали знаковое место. И очень символичное.

Прах Дмитрия Хворостовского предадут земле в Москве 28 ноября. Под его захоронение выбрано знаковое место – всего в 100 метрах от могилы оперного певца Федора Шаляпина. Он был кумиром скончавшегося от рака в Лондоне баритона, его любимым артистом. Поэтому соседство кажется символичным.

Организацией похорон, как сообщает РИА Новости, занимаются адвокат и телеведущий Павел Астахов и руководитель столичной "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман.

Дмитрий Хворостовский чувствовал, что умирает, и за несколько дней до смерти, еще находясь в сознании, озвучил свое последнее желание: "Похороните меня в Москве, на Новодевичьем кладбище". Согласно желанию певца, его тело должно быть кремировано, а прах разделен на две части и захоронен в Москве и на родине – в Красноярске.

Место на Новодевичьем кладбище, которое выбрал для своего последнего пристанища артист, могут выделить только с разрешения правительства Москвы. Этот существующий еще с XV века погост считается самым привилегированным. Тут покоятся Борис Ельцин, Галина Вишневская, Людмила Зыкина, Людмила Гурченко, Белла Ахмадулина, Никита Хрущев и многие другие прославленные политики, музыканты, актеры и спортсмены.

Новодевичье считается и самым дорогим кладбищем России. Стоимость захоронения здесь называется только неофициально и составляет, как говорят, полмиллиона долларов (примерно 30 миллионов рублей по курсу).