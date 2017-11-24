В смертях Хворостовского и Марьянова обнаружилась страшная связь

Мистическое совпадение напугало поклонников. Специалисты по тонким материям прокомментировали случившееся.

В народе часто говорят о так называемом покойничьем поветрии. Это означает, что если на протяжении 40 дней в семье следует гроб за гробом – умирают два человека подряд, значит, жди третьего покойника.

Все артисты считают себя одной большой семьей, братством. И страшная народная примета сработала. 15 октября не стало актера Дмитрия Марьянова. Меньше чем через месяц, 10 ноября, умер писатель-сатирик Михаил Задорнов. А 22-го скончался прославленный баритон Дмитрий Хворостовский. Мистическая связь этих трех смертей напугала поклонников.

О том, что Марьянов "потащит" за собой на тот свет еще кого-то, можно было судить по его мягким рукам, которые у него в гробу не застыли. Это еще одна страшная народная примета.

Dni.Ru обратились к народной целительнице, чтобы узнать, можно ли разбить цепочку смертей. "Чтобы это предотвратить, поступают так: кладут покойнику под подушку щепотку ржи со словами: "Дарю тебе рожь, а ты за то нашу семью не трожь", – рассказала ведунья. – Кроме того, не забывайте закрывать зеркала в комнате с гробом, мыть пол после того, как покойника унесли, чтобы вымыть смерть из всех углов, не смотрите на мертвеца из окна и не фотографируйте, не закрывайте крышку гроба в доме. Иначе мертвец вернется, чтобы взять с собой еще кого-то". Именно так вышло с Марьяновым, мертвое тело которого запечатлели и растиражировали десятки камер...

Прокомментировала Dni.Ru череду смертей звезд и таролог Марианна Абравитова. "В году всегда есть две временные точки, достаточно напряженные по энергетике, – рассказала она. – В эти моменты происходят все трагические катаклизмы, технические аварии, авиационные аварии, природные катаклизмы и многое другое. Попросту сказать – все самое страшное. Концентрация наиболее трагических событий приходится на август и конец года. Точно пояснить такого рода явления никто не может. Он доступен только на тонких вибрациях. Все люди уходят в строго отведенное им время на другой уровень бытия. Это может произойти когда угодно. Но каждый уходит в свое время. Все предопределено – приход и уход – это жесткая матрица в карме и судьбе, и мы ее изменить не в силах".