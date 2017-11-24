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Хворостовский оставил миллионы долларов

Дмитрий Хворостовский. Фото: facebook.com/ Hvorostovsky
Талантливый певец при жизни попал в список самых богатых знаменитостей. И он это, безусловно, заслужил.
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Дмитрий Хворостовский был одним из самых высокооплачиваемых оперных певцов в мире. В 2016 году он даже попал в число главных российских знаменитостей по версии журнала Forbes. Тогда заработок артиста оценивался в 1,8 миллиона долларов. В топ самых богатых звезд он входил несколько раз – в 2005, 2006 и 2008 годах. Максимальный его доход в это время составлял 2,4 миллиона долларов. 

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Помимо гонораров за выступления по всему миру, Хворостовский неплохо зарабатывал на рекламе. В силу своего имиджа и мировой известности он был востребован и рекламировал люксовые бренды – например, часы. Снялся певец и в ролике шоколадных конфет. Подано это было достойно и не повредило его аристократическому имиджу. Стоимость рекламных контрактов Хворостовского начиналась от 100 тысяч долларов.

Такие доходы позволили артисту оставить наследникам солидный капитал. А в 2007 году он купил роскошную 300-метровую квартиру в респектабельном лондонском районе Хаммерсмит. Семья баритона занимала там целый подъезд. На цокольном этаже расположена гостевая комната и музыкальный салон с выходом на задний дворик-сад. На первом этаже – гостиная с газовым камином и кухня с балконом. Выше – две детские комнаты. А на самом верху – семейная спальня с романтичным окном в потолке.

Стоимость такого жилья риелтор оценил примерно в десять миллионов фунтов (около 800 миллионов рублей). Правда, точную сумму Дмитрий даже родителям не называл. 

Узнав о своей болезни, Хворостовский выбрал для лечения одну из самых дорогих клиник в мире. Свое здоровье артист доверил специалистам лондонского центра Royal Marsden. По словам пациентов, курс химио­терапии и лучевой терапии, включая диагностику и консультации, стоит там около 100 тысяч фунтов (примерно восемь миллионов рублей).

Автор: Иван Губкин24 ноября 2017, 12:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Дмитрий Хворостовский

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